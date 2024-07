Incendio all’hotel Parigi, sfollati ospitati in vari alberghi di Bordighera

Rimane, al momento, chiuso l’hotel Parigi di Bordighera rimasto coinvolto in un incendio divampato, ieri sera, all'interno della struttura, probabilmente dalla lavanderia. Tutti gli ospiti ieri notte, alla fine, sono stati accolti e ospitati in vari alberghi di Bordighera.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per contenere le fiamme ed evitare che si potessero propagare in tutta la struttura. Gli uomini del 115 hanno poi passato la notte a mettere in sicurezza l'area e a eseguire tutte le verifiche necessarie per far ritornare agibile l'hotel che appartiene a Davide Sattanino, presidente di Federalberghi Bordighera. Le novanta persone evacuate hanno così passato la notte in diverse strutture alberghiere della città delle palme.

In mattinata, invece, il personale della struttura alberghiera, che si trova sul lungomare Argentina, è potuto rientrare nell'hotel ed è al lavoro per poter riaprire al più presto. "Stiamo pulendo tutto" - fa sapere Davide Sattanino - "Al momento solo il personale è rientrato. Gli ospiti hanno passato la notte nei vari alberghi di Bordighera grazie all'immediato intervento del sindaco Ingenito, del prefetto di Imperia, del comandante della polizia locale Satta e di tutti coloro che si sono adoperati per poter permettere ai nostri alloggiati di passare la notte al sicuro".