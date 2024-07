Bordighera, fiamme all’hotel Parigi: evacuati ospiti e personale (Foto e video)

Fiamme all’hotel Parigi di Bordighera. Vigili del fuoco in azione per spegnere un incendio divampato, in serata, sembrerebbe dalla lavanderia.

Un fumo nero ha avvolto l’intera struttura ma fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Tutti gli ospiti e il personale della struttura alberghiera, che si trova sul lungomare Argentina, sono stati evacuati in tempo. Tratti in salvo anche gli amici a quattro zampe presenti nell'hotel al momento dell'incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per contenere le fiamme ed evitare che si potessero divampare in tutta la struttura. Ora ospiti e personale dell’hotel Parigi, che appartiene a Davide Sattanino, presidente di Federalberghi Bordighera, attendono di sapere quando potranno rientrare, in totale sicurezza, all'interno dell'albergo. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.