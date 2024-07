Ospedaletti, tutto pronto per il parco giochi inclusivo all'interno dei giardini Pian d'Aschè (Foto)

Un parco giochi inclusivo. Manca davvero poco all'inaugurazione dell'area giochi all'interno dei giardini di Pian d'Aschè. Come sottolineato dallo stesso Cimiotti (clicca QUI), il cantiere è giunto ormai alla sua conclusione. Gli interventi più complicati sono stati realizzati e adesso sono in atto le classiche rifiniture per permettere alla struttura di essere subito performante.

La particolarità del parco giochi, come si può intuire dal nome, è la sua totale inclusività, il ché permette a bambini normo dotati e diversamente abili di poter divertirsi in totale sicurezza.