Ospedaletti, un mese dalla rielezione di Daniele Cimiotti: "Completati due cantieri e avviato iter per il Byblos e il Porto"

Come sarà l'Ospedaletti di domani? Non poteva che essere Daniele Cimiotti, sindaco della città delle Rose, giunto ormai al suo secondo mandato consecutivo, a rispondere a questa domanda. Solamente un mese fa veniva eletto nuovamente primo cittadino enel giro di tre settimane la macchina comunale si è rimessa in moto, dando continuità a quanto fatto nei precedenti cinque anni di amministrazione nel giro di tre settimane la macchina comunale si è rimessa in moto, dando continuità a quanto fatto nei precedenti cinque anni di amministrazione.

"Sono contento - afferma Cimiotti - Nonostante sia passato poco meno di un mese dal nostro insediamento, possiamo già fare un primo bilancio. Nei prossimi giorni inaugureremo due lavori, ossia il parco giochi inclusivo, presente nel parco di Pian d'Aschè, e la riqualificazione di via di Pettinengo. I lavori sono sostanzialmente terminati, una volta completate le rifiniture procederemo con i 'tagli del nastro'".

Quello che però gli ospedalettesi si aspettano sono le date dei due grandi cantieri in programma, ossia il 'Byblos' e il Porto. "Ipotizzare una data di fine lavori è molto complicato: per entrambi, però, sono partiti gli iter burocratici. Sicuramente il primo lavoro a vedere la luce sarà proprio il Byblos, ma non prima della fine del 2025", ha aggiunto Cimiotti.

Ed è proprio il Porto la ciliegina sulla torta del programma di Cimiotti. La sua realizzazione "permetterà al paese di godersi un vero e proprio boom economico", conclude Cimiotti. "Ad Ospedaletti ci sarà un salto di qualità notevole. Ci saranno più spiagge e anche più hotel: dai 3 attuali si passerà a 5", ha concluso il sindaco.