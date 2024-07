Bordighera, la Lega saluta Mauro Bozzarelli: "Decisione non scaturita in seguito a dissidi interni al partito"

Il consigliere comunale di Bordighera Mauro Bozzarelli lascia la Lega per continuare in autonomia il suo percorso politico.

Una decisione che sembra essere stata presa in seguito al mancato sostegno del partito nei confronti di Bozzarelli riguardo la redazione del nuovo Puc. "La sezione della Lega di Bordighera saluta Mauro Bozzarelli che ha deciso di continuare in autonomia il suo percorso politico - commenta la sezione della Lega di Bordighera - rammaricandosi del fatto che tale decisione non sia scaturita in seguito a dissidi interni al partito o con altri componenti del gruppo e ancor più di non essere stata capace di stare al suo fianco nei momenti più difficili della sua azione politica, soprattutto riguardo all’importante tema del nuovo Puc, che vede da una parte il sindaco, con la volontà di affidare un incarico ad un tecnico fuori regione, mentre il nostro gruppo, ritiene che la scelta interna o quella di un tecnico locale sia certamente più confacente alle necessità della città e rispondente ai criteri di federalismo e autonomia amministrativa che da sempre contraddistinguono le nostre idee".

Una svolta che cambierà, di conseguenza, anche l'equilibrio del consiglio comunale visto che la maggioranza del sindaco Vittorio Ingenito dovrà fare i conti con una nuova voce autonoma che da ora in poi potrebbe votare le pratiche in modo diverso.

“Prendo atto della decisione del Consigliere Bozzarelli di lasciare il gruppo della Lega e la presidenza della Commissione urbanistica, presidenza che verrà pro tempore assunta dal sottoscritto”. Sono le parole del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in relazione alla decisione del Consigliere.

“Sono dispiaciuto della scelta perché, in cinque anni di lavoro condiviso quotidianamente nella sua veste di Vice Sindaco, abbiamo costantemente lavorato per il bene di Bordighera pur mantenendo talvolta posizioni diverse. Sono certo che avremo modo di chiarirci reciprocamente in un confronto costruttivo come quelli che abbiamo sempre condiviso”.