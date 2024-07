Bordighera: Mauro Bozzarelli lascia la Lega e va nel gruppo misto, si dimette dalla Commissione Urbanistica

Il Consigliere comunale della Lega a Bordighera, Mauro Bozzarelli, lascia la Lega e va nel gruppo misto. La decisione è stata presa nelle ultime ore e riguarderebbe alcune decisioni prese nella Commissione Urbanistica.

Bozzarelli ha militato, prima di entrare nella Lega, nel Msi, FdI e nella Casa delle Libertà. Con l’abbandono del partito, almeno per ora e pur lasciando la presidenza della Commissione, non ha annunciato un vero e proprio allontanamento dalla maggioranza, ma ovviamente dal gruppo misto voterà le pratiche in modo diverso.