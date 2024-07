Vallecrosia, Maria Ausiliatrice verrà riqualificata. Biasi: "La rigenerazione porterà parcheggi, aree urbane e commerciali" (Foto e video)

"Verrà fatta un'importante riqualificazione urbana nella zona delle suore di Maria Ausiliatrice che porterà alla nostra città importanti opere pubbliche: parcheggi, aree urbane e di sviluppo commerciale". Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

L'area che comprende dal parcheggio 'Goso' all'istituto di Maria Ausiliatrice vicino a quello di Sant'Anna e ai Salesiani di Don Bosco cambierà, perciò, volto. "Parliamo della rigenerazione urbana della zona est di Vallecrosia che va dal parcheggio denominato 'Goso' al confine con Bordighera" - fa sapere il primo cittadino - "Con la chiusura delle scuole private ci siamo trovati ad avere in centro delle aree degradate. Una legge dello Stato che ha preso la Regione Liguria, che si chiama rigenerazione urbana, permette ai comuni di sviluppare la possibilità di intervenire su interi ambiti. Siamo stati il primo comune ad aver avuto l'approvazione di questo strumento, partito ormai un anno mezzo fa quando il consiglio comunale ha approvato all'unanimità questa importante pianificazione urbanistica".

"La programmazione urbanistica è importante. In queste settimane sono iniziati i lavori di pulizia delle aree che abbiamo acquisito per il parcheggio Goso per andare a realizzare oltre 350 parcheggi con tettoie fotovoltaiche" - afferma Biasi - "Per poter far crescere la città bisogna avere un disegno di quello che dovrà essere in dieci anni e poi dotarsi di progettazioni e pianificazioni urbanistiche. E' chiaro che c'è ancora molto da fare ma questa importante opera urbanistica ci sta garantendo la possibilità di dare alla nostra città una sua identità. Vallecrosia per la sua posizione strategica può diventare sempre di più un punto di riferimento per il commercio, il turismo e per i servizi che offriamo ai nostri cittadini".