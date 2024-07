Ospedaletti: sabato prossimo appuntamento con la terza edizione di 'Musica in Rete'

Sabato 13 luglio 2024 alle 21.30, nella cornice dell’Auditorium comunale di Ospedaletti, si terrà la terza edizione di “Musica in Rete” che rappresenta ormai da 3 anni una interessante proposta musicale culturale e all’insegna della solidarietà.

L’evento organizzato dall’Associazione ‘Mappamondo e Casa Africa’, grazie al contributo e all’ospitalità del Comune di Ospedaletti, offrirà anche quest’anno selezionate e raffinate proposte musicali.

Partecipano all’evento la cantautrice Freeeda e il gruppo L’Orage Trio.

Freeeda (il suo nome d’arte nasce dal ritornello di Think di Aretha Franklin), dice di sé “Tutti abbiamo un’anima che vuole esprimersi, è ora di liberarla e vivere tutte le emozioni in musica come in un inno alla libertà”. Freeeda viene dal rock puro, e dopo diversi trascorsi in band come cantante e chitarrista parte col suo progetto solista nel 2020, e a tutt’oggi canta sé stessa, il suo mondo, la sua rivoluzione/evoluzione. Il suo pezzo più conosciuto è stato presentato a Sanremo Rock 2023 e le ha permesso di arrivare in semifinale nazionale, ma tutto il suo repertorio stupirà e coinvolgerà il pubblico dell’auditorium trasmettendo la sua rabbia e la volontà di ribellione verso pressioni e sovrastrutture.

L’Orage Trio è composto da Alberto Visconti e dai fratelli Boniface, Remy e Vincent (membri anche dello storico gruppo di musica tradizionale alpina “Trouveur Valdotén”). Nella loro carriera hanno registrato 5 album di canzoni originali più un EP dedicato ai canti Partigiani. Sono stati vincitori assoluti della 23esima edizione di Musicultura, arrivano all’Auditorium di Ospedaletti dopo aver calcato palchi importanti come quello di Roma in occasione del Concertone del primo maggio del 2014 e l’evento Rimmel 2015, in cui Francesco De Gregori per festeggiare il quarantennale del suo famoso album li ha voluti accanto a sé.

Gli organizzatori, Freeeda con la sua grinta, il gruppo L’Orage Trio con il loro rock delle montagne, come amano definirlo, aspettano dunque tutto il pubblico che vorrà partecipare, il 13 luglio alle 21,30 all’Auditorium comunale di Ospedaletti per offrire una serata indimenticabile.

Gli artisti saranno introdotti da Ersilia Ferrante.

L’ingresso è gratuito.