Sanremo: prima riunione ufficiale della Giunta Mager tra novità e conferme sulle poltrone (Foto)

La giunta di Sanremo entra in maniera definitiva in azione, con la prima riunione ufficiale degli assessori nell'ufficio del sindaco, insieme al sindaco Alessandro Mager.

I sette componenti della Giunta (Fulvio Fellegara, Alessandro Sindoni, Enza Dedali, Ester Moscato, Giuseppe Sbezzo Malfei, Lucia Artusi e Massimo Donzella) si sono ritrovati per discutere varie questioni, a cominciare dalla definizione della struttura burocratica a sostegno del sindaco, per poi successivamente discutere le nomine di sottogoverno, tra cui i nuovi membri del cda per il Casinò e l'Orchestra Sinfonica e la governance di Amaie Energia.

Già nei giorni scorsi gli assessori avevano iniziato a confrontarsi con i vari uffici in seguito alla presentazione di mercoledì 3 luglio per iniziare la propria introduzione alla carica che ricopriranno per i prossimi cinque anni, ma questo è il primo passo ufficiale per i nuovi assessori, per metà parte alla loro prima esperienza in queste mansioni, e l'inizio del nuovo esecutivo scelto per il Comune di Sanremo.

Come anticipato nei giorni scorso è stato convocato il Consiglio comunale, per martedì alle 17. All’ordine del giorno la convalida degli eletti, alla carica di sindaco e di consigliere comunale, l’elezione del presidente del consiglio e del vice presidente. Quindi il giuramento del sindaco e le sue comunicazioni. Saranno poi nominati i componenti della commissione elettorale comunale e quelli della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle corti di assise e nelle corti di assise d’appello.