Raccolta differenziata, nuovi gettacarte a Ventimiglia: iniziata la posa (Foto)

Nuovi gettacarte per la raccolta differenziata a Ventimiglia. E' iniziata oggi la posa delle dieci nuove batterie.

Verranno posizionati sia in centro città che nelle frazioni. "E' iniziata oggi la posa delle dieci nuove batterie di gettacarte per la raccolta differenziata in centro città e nelle frazioni" - fa sapere l'assessore all'Ambiente, all'Igiene e nettezza urbana Milena Raco - "Al fianco dei gettacarte per i rifiuti indifferenziati, sono stati aggiunti quelli per la raccolta di vetro, carta, plastica e metalli, creando una mini batteria decorosa di conferimento per i passanti, nelle vie cittadine".

"Si tratta di un'ulteriore misura verso il raggiungimento dell’obiettivo del 70% di raccolta differenziata" - sottolinea l'assessore Raco - "E' un'importante campagna di sensibilizzazione per la cittadinanza, con l’invito a differenziare il più possibile, anche perché con l'arrivo della stagione estiva e dei numerosi turisti a Ventimiglia, daremo il segnale che anche la nostra città ci tiene a rispettare l’ambiente".