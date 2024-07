Elezioni Sanremo, la replica di Fratelli d'Italia all'associazione 'Imprese per Sanremo'

"Facile cercare visibilità parlando di Giorgia Meloni e di Fdi. Facile addossare le responsabilità di una sconfitta ad altri. Troppo facile per chi ha 70 imprese associate a Imprese per Sanremo e racimola 144 voti per il proprio candidato. Facile per chi fa finta di non sapere che ha inserito il proprio candidato in un partito che sta al governo, che del governo condivide le azioni anche in politica estera".



Così risponde agli attacchi dell'associazione 'Imprese per Sanremo' il coordinamento cittadino di Sanremo di Fratelli d'Italia che prosegue: "Facile mescolare le elezioni sanremesi con la guerra in Ucraina e il movimento in appoggio alla Palestina Tanto facile che si cade nella contraddizione più assoluta, criticando le politiche di chi si è scelto come compagno di viaggio. Fdi ha continuato ad avere le proprie idee sulla politica estera, ma non le ha sovrapposte alla campagna elettorale di Rolando. Imprese per Sanremo, alle proprie idee ci ha rinunciato per 3 mesi, il tempo della campagna elettorale per poi ricominciare da dove aveva finito, attaccare Fdi e Giorgia Meloni".



"Noi continuiamo sulla nostra strada condivisa con gli alleati, compreso il partito che Imprese per Sanremo ha scelto, convinti che i nostri destini politici ci terranno fortunatamente lontani. I nostri elettori che ci hanno sempre premiato, sapranno ben valutare chi fa e chi cerca pubblicità. Non rincorreremo altre provocazioni che nulla portano di positivo".