Sanremo, il Monkey's riapre i battenti: questa sera l'inaugurazione con Radio 105

In un solo anno, dall’apertura nell’estate 2023 , il team di professionisti del Monkey’s ha creato il beach club sul lungomare di Sanremo in collaborazione con Radio 105; ha portato il format di clubbing in giro per l’Italia come all’ Hollywood e al Play di Milano e al Pick-up di Torino; ha aperto durante il festival di Sanremo 2024, Monkey’s Radio su Dab, App e Web ed ora anche la branca discografica con il pezzo Monkey’s.