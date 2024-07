Caos rifiuti a Ventimiglia, la minoranza all'attacco: "Richiesto con urgenza una commissione"

Domani si riunirà la prima commissione permanente su richiesta della Minoranza, in modo particolare dai Consiglieri Vera Nesci, Cristina D’Andrea e Gabriele Sismondini. All’ordine del giorno la grave situazione relativa ai rifiuti in città.

- se l’abbandono definitivo del porta a porta scelto dall’Amministrazione Di Muro ha generato meno spese in termini di uomini e mezzi per la ditta e se queste somme sono impiegate per altri servizi

Insomma la città è sporca nelle frazioni come nel centro cittadino , la TARI è aumentata e una anno di questa amministrazione è già passato, al netto dell’aumento delle percentuali di raccolta differenziata ( fare peggio era impossibile!) non si riscontra nessun beneficio per i cittadini e per gli operatori che investono nella nostra città.