Ospedaletti e le commissioni da rifare, Lugarà, Taggiasco e Goso: "Passare da 6 a 7 membri"

Dopo la conferma che le commissioni permanenti in Consiglio comunale si dovranno rifare ( qui per leggere la notizia), il gruppo consiliare Ospedaletti Insieme ha proposto una modifica nel regolamento comunale, che porterebbe ad avere 7 membri in commissione (rispetto ai 6 attuali) e così ridistribuiti: 4 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza.

Infine, una battuta sulla decisione di non collaborare con Giorgio Boeri (Ospedaletti Rinasce) in minoranza: "Senza voler entrare in polemica, cosa che abbiamo sempre voluto evitare anche in campagna elettorale, precisiamo che è assolutamente normale che i gruppi di minoranza restino separati, in quanto rappresentano i cittadini che li hanno votati, non vi sono strategie, ma la coerenza nel percorso amministrativo portato avanti sino ad oggi - concludono - Ciò detto, l'unica strada da seguire è lavorare nell'interesse della comunità. Pertanto, noi saremo attenti al lavoro della maggioranza e disponibili a condividere quanto sia di interesse per Ospedaletti, a prescindere da chi porti avanti le proposte".