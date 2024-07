Ospedaletti, le commissioni permanenti sono da rifare, Boeri: "Non rispettato il principio di rappresentanza"

Tutto da rifare. Nel prossimo Consiglio comunale di Ospedaletti, che si terrà verso la fine del mese di luglio, le votazioni per eleggere i componenti delle commissioni permanenti dovranno essere rifatte. Il motivo? Durante l'assise di mercoledì scorso, il consigliere di minoranza Giorgio Boeri, appartenente al gruppo Ospedaletti Rinasce, è rimasto escluso da tutte e tre le commissioni, in quanto, in una votazione dedicata all'opposizione, non prese alcun voto. Una votazione, però, che non rispetterebbe il "principio di rappresentanza" previsto dal Tuel (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Come spiegato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali nel parere del 24 giugno 2021, all'interno delle commissioni permanenti si deve affermare "il principio di rappresentanza", anche nel caso, come quello di Ospedaletti, di "una lista rappresentata da un solo consigliere". Pertanto Boeri ha diritto ad essere presente in tutte le commissioni, "assicurando una composizione proporzionata all'entità di ciascun gruppo che si esplica col voto ponderato".

Ed è per questo motivo che nel prossimo Consiglio verrà annullata la delibera dello scorso 26 giugno e si procederà ad una nuova votazione. "Io ho diritto di rappresentare le persone che mi hanno votato all'interno delle tre commissioni - spiega Giorgio Boeri - Si tratta di un segno di considerazione democratica degli elettori ospedalettesi che ci hanno manifestato la loro fiducia ed in nome della Democrazia stessa".