Florovivaismo, presidente Piana: "Nuovo slancio per la Liguria"

"Con ​il via libera del Senato al ddl delega sul florovivaismo si apre una nuova stagione​ per ​l​a Liguria​, regione in cui la floricoltura conta oltre 4mila aziende e circa 15mila addetti per una produzione da primato che brilla nell’export e​ che è sempre più orientata all’innovazione e alla sostenibilità. In attesa dei decreti attuativi​, ​c​i prepariamo ad accogliere questo input fondamentale anche per la nostra regione​, che si potrà avvalere di un​ chiaro quadro normativo sempre più attento alle esigenze delle nostre imprese​, dalla coltivazione alla diffusione. Il piano programmatico quinquennale ci permetterà di lavorare a lungo termine e il sostegno agli eventi fieristici potrà darci ulteriore visibilità internazionale. Tra i punti principali​, anche le misure di efficientamento energetico delle serre e quelle sulla sostenibilità ambientale. Sarà un vero e proprio volano per rinnovare ulteriormente un settore già dinamico, traguardando nuovi primati”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana sull’approvazione al Senato del disegno di legge delega dedicato a​lla disciplina, ​alla promozione e ​alla valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.