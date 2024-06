Speciale Weekend: le nostre migliori proposte di come trascorrere al meglio questo fine settimana in provincia di Imperia

Imperdibile appuntamento questa sera con la Notte Bianca Costa 2024 e 37ª edizione della Festa della Bandiera Argentina, evento clou dell’estate imperiese. I festeggiamenti enogastronomici e musicali organizzati dal Circolo Manuel Belgrano a Costa d’Oneglia saranno arricchiti dalla proposta artistica di Tango e Argentinità a firma della ‘Casa de Tango by Etnotango’. Il format di intrattenimento ‘100 fiori bianchi per Manuel Belgrano’, alla sua terza edizione, è inserito nella Notte Bianca del suggestivo borgo e nasce per celebrare ‘El Dia de la Bandera’ condividendo una esperienza collettiva rituale e spettacolare, che vede la partecipazione del pubblico anche al Corteo iniziale, con decine di figuranti del tango vestiti di bianco che danno origine ad una parata unica e dalla forma originalissima, arricchita da fiori e bandiere argentine.

Dalle ore 19 di fino a tarda notte, il centro storico di Costa d'Oneglia, lungo circa un chilometro, sarà interamente chiuso al traffico e tutte le sue vie, piazze e carruggi, saranno animati da musica e danza. Quest’anno sono tre le novità: la mostra Tanghitudine, il corteo Cento fiori bianchi per Manuel Belgrano e il Tango Show. A queste tre iniziative si affianca un ricco parterre di spettacoli: Tango, 8 concerti live, 4 dj set fino a tarda notte, mostre, ristoranti e prelibatezze gastronomiche per tutti i gusti, banchetti, il tutto a ingresso gratuito.

L'omaggio all'Argentina di Casa de Tango by Etnotango inizia alle 19 nell'Oratorio dell'Assunta, in piazza Alfieri, con ‘Tango Migrante’ by Etnotango Friends e Protango: apre la mostra ‘Tanghitudine’ con illustrazioni di autori vari e dipinti di Claudio Cullino. Alle 20 il Corteo sfila con ballerini, artisti e Autorità. Poi in piazza Duomo il Tango, la musica, il ballo e il teatro danza di 100 Fiori bianchi per Manuel Belgrano 2024 con l'emozionante spettacolo di Flor Labiano y Hernan Rodriguez, la fisarmonica di Gianni Martini, l'esibizione di Tiziana Ignazzi e Marco Cavalli, la milonga di Angie e Concy, il tangoteatro con Mario Brusa e Alessandro y Anna. Poi si balla tutti con TDJ Diego Pavia.

Dalle 23 sempre in piazza Duomo, seguirà il concerto dei The Wavers 51, famosissima band imperiese, che scalderà la piazza con loro musica new wave, punk rock 80/90. Lungo il vicolo del paese si susseguiranno i concerti live delle band Eagles Experience, The Fam Rock’n Roll Power Trio, Impervia, ChartloTrio, Trombasolo, Il Cielo d’Irlanda, i cantautori Puglia e Matteo Franconi, e tutti a ballare con i Dj set di We Are For Beat (Gliso & Michele K) e Kill Time & OTK.

Costa 2024 non è solo musica, ma c’è spazio per tutti i generi di creatività, con banchetti di artigianato e musica, le mostre ‘Tanghitudine’ (oratorio dell’Assunta) con illustrazioni di autori vari e dipinti di Claudio Cullino a cura di Monica Nucera Mantelli, ‘Mutaforme’ dell’artista italo-tailandese Thanchanok Belforte (nell’antico Frantoio Cavour), Jori & Gloria Expo (Piazza Alfieri).

Oltre al ristorante ‘Osteria della Nonna Petronilla’, che propone specialità liguri e vegetariane al campo sportivo, si troveranno anche altri 4 sfiziosi punti di ristoro con i famosi friscioi e le pizzette e di Costa, hamburger & dolci, rostelle & porchetta, pizze, focacce, panini e 5 bar con cocktails, birre e sangria.

Garantito il servizio di bus navetta gratuito, con partenza da Largo Nannollo Piana (Fermata Bus dietro Piazza Dante ad Imperia) e da via Felice Musso (a Castelvecchio, bivio Costa d’Oneglia). Attiva dalle 19 all'una.



Ci spostiamo dall’altra parte della provincia per proporvi un'altra Notte Bianca: quella di Ventimiglia. In questo caso gli organizzatori non si sono dimenticati dei tifosi della nostra Nazionale proponendo un evento tra musica e calcio con l’allestimento di 18 maxischermi, poi musica e spettacoli fino a tarda notte. Infatti la Notte Bianca della città di confine animerà la serata con musica live, dj set, esibizioni sportive e di ballo, mercatini e giochi. Prima però tutti i bar trasformeranno la città in un vero e proprio stadio diffuso per seguire la partita Italia-Svizzera valida per gli ottavi degli Europei di Calcio. L'evento che darà il via simbolico all'Estate 2024 nella città di confine, è giunto alla 14° edizione ed è organizzato come sempre dall'associazione Ventimiglia Viva in collaborazione con il Comune di Ventimiglia.

Ecco il programma musicale della serata: Gelateria Nuss: Abramo Satoshi live dance sax e Alex & Friends; Mondino Panetteria: Fulvio Dj; Al 6, Sir Thomas, La Musa, Bistrot, Da Pierin; Bookaffé: Lost in Blues; Bar Fiorucci: Valerio Dj & Ventimiglia Calcio; Bar Sport, Piccolo Bistrot, Cavalieri: Dj Mumu & Roche; Bar Ristorante Stella: Dj Stefano; Trattoria dei Pani: No Human's Ego - Conscious Party; Mondino: Francesco Dj & live show; Caffè diVino: Dj Michele Trifiró; Cordon Bleau: Kikko Dj; Caffetteria Ruffini: Resonance Band; Bar al Centro: DocDj & Ianlucas; Piazza Caffè: Divi J-Pizzio & Tk-Dj Fox.



Siete pronti per un'immersione nel mondo affascinante della street photography? Fino a domani nelle sale della casa da gioco di Sanremo è in programma la seconda edizione del ‘Sanremo Street Photo Festival’ con un'eccezionale selezione di mostre, attività interattive e occasioni per incontrare alcuni dei più talentuosi fotografi di strada del mondo. Ci sarà la possibilità di ammirare le opere di artisti straordinari provenienti da ogni angolo del pianeta. Dalle vibranti scene urbane alle più intime catture di vita quotidiana, ogni mostra offre una finestra unica sul mondo attraverso gli occhi di questi maestri della street photography. I talk con gli autori offrono un'opportunità unica di comprendere il processo creativo e le ispirazioni che si celano dietro ogni scatto.

Un parterre di autori di primissimo piano animerà il Festival: tra i 13 protagonisti presenti per incontrare il pubblico degli appassionati e raccontare la loro scelta di campo in ambito fotografico: Elisabetta Bellantonio, Lorenzo Catena, Marc De Tollenaere, Michele Di Donato, Ximena Echague, Benedetta Falugi, Fanny Genoux, David Gibson, Pierpaolo Mittca, Pia Parolin, Jean Flavien Piquemal, Ovidiu Selaru e Francesco Verolino.

Dunque una full immersion di fotografia assolutamente inedita e coinvolgente, arricchita da workshop, conferenze, presentazioni libri, letture portfolio, premi e serate con gli autori. Inoltre saranno presenti un banco FOWA (distributore marchi fotografici) con le ultime novità in attrezzature fotografiche da provare e la libreria itinerante ‘Shelfie Cafè’, dove acquistare le novità di editoria fotografica e cicche per collezionisti (il programma a questo link).



Per gli appassionati di sport segnaliamo le battute finali del torneo ‘ITF Masters MT700 2024’ che chiuderà domani i battenti al Tennis Sanremo di corso Matuzia. Si tratta di uno dei più importanti tornei internazionali di tennis per tutte le categorie di età, dagli over 30 agli over 85, iniziato sabato 22 giugno e che terminerà appunto domani, domenica 30 giugno.

Straordinaria la partecipazione da tutti i continenti con la partecipazione quest’anno di 318 presenze nei diversi tabelloni con ben 29 nazionalità rappresentate: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Olanda, Austria, Slovenia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Cipro, Lettonia, Ucraina, Romania, Turchia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Tunisia, Marocco, Australia, Usa, Canada, Brasile, Sudafrica. L’ingresso per assistere alle ultime gare è libero.

Gli amanti dei distillati e dei liquori possono prepararsi i bicchieri. Infatti sono due le iniziative dedicate al gin, il liquore originario della Gran Bretagna, il ‘London Dry Gin’. Questo una volta ma oggi non è più così: in pochissimi anni infatti i bar si sono affollati di nuovi marchi. Una vera e propria gin-mania e oggi sono tantissime le produzioni italiane e, di conseguenza, gli eventi che lo reclamizzano.



A Villa Nobel di Sanremo approda ‘Love Gineration’, festival dedicato ai produttori di gin e distillati italiani alla sua prima edizione. La manifestazione, la prima edizione estiva del format, andrà in scena dalle 18 all'una presso Villa Nobel, Corso Felice Cavallotti 116, alla quale pertciparenno 15 produttori provenienti da tutta Italia e le oltre 70 etichette proposte.

Durante l’evento i partecipanti potranno degustare gin in purezza, distillati, sorseggiare cocktails a base di gin (e non solo) lasciandosi trasportare dalla musica coinvolgente proposta musicale. Love Gineration offre, inoltre, la possibilità di acquistare le bottiglie di gin e distillati direttamente dal produttore mantenendo alto il rapporto qualità-prezzo, con il vantaggio di conoscere di persona la filiera del bene acquistato. In loco sarà possibile gustarsi la cena avvolti dall'atmosfera frizzante di Love Gineration grazie al Catering di Villa Nobel.

La proposta musicale non può che fare da perfetta cornice ad un evento unico: Master DBJ è pronto per accompagnarvi alla scoperta dei migliori gin artigianali con il suo ritmo unico.

Sull’onda del successo dello scorso anno, a Diano Castello oggi torna ‘Gin nel Borgo Festival’: una vetrina per le aziende della Liguria e per i loro prodotti. Una serata all’insegna di drink, food & music con una cena itinerante, in abbinamento a proposte musicali di diverso genere, per trascorrere una piacevole serata tra vie e le piazzette di uno dei borghi più belli d’Italia. Nove sono i gin protagonisti. Per ognuno di essi è stato studiato, da professionisti del settore, un cocktail dedicato. Altre quattro miscelazioni saranno invece possibili con un distillato a scelta. La parte gastronomica è curata da quattro associazioni del comprensorio: Famia Dianese (antipasto), Amici del Castello (primi), Associazione Rebattabuse (secondi) e Pro Loco Alta Valle Dianese (dolci e snack). Le location sono, nell’ordine, piazza Quaglia, Il giardino sul Mare (traversa via Meloria), piazza Giudice e piazza Matteotti (che ospiterà anche la postazione dei barman e dei produttori). La serata vede coinvolti anche i due locali del centro storico: Osteria di Castello (piazza Quaglia) e Caffè del Borgo (parte finale di via Meloria).

Sei le proposte musicali, in cinque diverse postazioni, dalle ore 19.30: Premiato Cotonificio, ovvero Massimo Spataro e Luca La Franca con il loro vasto repertorio, incentrato su cover pop e rock; Nicholas Tagliatini che eseguirà le più famose melodie per pianoforte; Compagni di viaggio, band tributo a Francesco De Gregori; The Bruce Brothers che proporrà ritmi soul, jazz e funky, sconfinando anche in reggae, rock e country; Dj Brego alla consolle e il gruppo genovese Sheldon & the Rollin' Cats chiamati ad animare l’ultima parte della serata.

L’evento, promosso dal Comune di Diano Castello, è previsto dalle ore 18 alle 24, orario nel quale sarà in funzione un servizio di bus navetta gratuito, con capolinea in via Cesare Battisti a Diano Marina e all’ingresso del borgo di Diano Castello.



Spazio ora a spettacoli teatrali e presentazioni librarie.

Per la rassegna letteraria ‘È tempo di Libri’ di Ospedaletti domani alle 21.30 presso l’Auditorium Comunale il noto volto della trasmissione di Rai 3 Report Sigfrido Ranucci presenta il suo libro ‘La scelta’.

Per la prima volta il giornalista racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure - come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 - che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l'autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: ‘Qual è la scelta giusta?’. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale.

‘Ciò che vide il maggiordomo’ è il titolo della commedia inglese di Joe Orton messa in scena dalla Compagnia Amici del Teatro del Golfo dianese questa sera alle 21 al Teatro Salvini di Pieve di Teco.

La storia è ambientata in un ospedale psichiatrico il cui primario che ha rinunciato a espletare i propri doveri coniugali con una moglie ninfomane confonde allegramente lavoro e avventure, ma l’arrivo improvviso della legittima consorte dà il là a una serie di bugie, equivoci, travestimenti, scambi di persone… suggerendo il razionale monito mai abbastanza seguito che una sana verità val più di infinite menzogne che in poco tempo riescono a trasformarsi in un ciclone da cui solo la fortuna può salvare il malcapitato impostore.

Mentre domani sera alle 21.30 nel centro storico di Vallecrosia l’appuntamento è con lo spettacolo teatrale 'Le maschere della verità’ a cura di Silvia Villa in collaborazione con la Compagnia stabile ‘Teatro della Luna’.

È uno spettacolo in cui, attraverso l'esperienza della ‘maschera neutra’ e giocando con il doppio a teatro, tra l'essere e apparire, realtà e illusione, normalità e follia, si confrontano verità e maschera. Aiutati da drammaturghi teatrali e cinematografici, tra cui Cechov, Pirandello e Woody Allen e con il vivace contributo di alcuni degli interpreti in vivaci improvvisazioni, guidati dalla Regista dello spettacolo l'attrice professionista Silvia Villa, gli attori e le attrici non faranno mancare intense emozioni, tra domande e possibili risposte.



Domani, domenica 30 giugno, in Banchina Aicardi (Spianata Borgo Peri) ad Imperia alle ore 21.30 si terrà lo spettacolo della ‘Fresh ‘n Clean school’, scuola di danza hip hop gestita dall’omonimo gruppo, che ha fatto parlare di sé per le numerose apparizioni televisive, tra le quali ‘Tu si que vales, e ‘Amici’ di Maria De Filippi. Lo spettacolo vedrà come protagonisti gli allievi della scuola, bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Alla fine dello spettacolo si esibiranno i ‘Fresh ‘n Clean’, reduci da un anno ricco di successi. Dopo essersi esibiti su tantissimi prestigiosi palchi della scena hip hop internazionale, balleranno per la prima volta a Imperia. Assolutamente da non perdere! (lo spettacolo è gratuito).



Concludiamo con segnalare un evento ‘profumato’: infatti domani a Vallebona protagonista sarà l’acqua di fior d’arancio amaro, presidio Slow Food del Comune di Vallebona. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30, nel centro della piazza dei 4 elementi, una pittoresca padella colma di olio bollente friggerà le deliziose bugie. Si potrà assistere alla creazione di questo dolce, dalle fasi iniziali della lavorazione - con la farina messa a cerchio – sino alla cottura grazie alle mani esperte delle donne del paese. Un vivace e profumato mercatino di prodotti della terra a km 0: l'acqua di fior d'arancio, marmellate artigianali, olio d'oliva, miele, essenze e altre sorprese, accoglieranno i visitatori nella piazza XX settembre, cuore del paese dove si potrà entrare ed ammirare l'Oratorio dedicato alla natività di Maria. Un’occasione per conoscere meglio Vallebona che parla di tradizioni, cultura, mani e che profuma di farina uova e agrumi.





