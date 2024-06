Molini di Triora: realizzazione della elisuperficie, l'opposizione "Quando termineranno i lavori?" (Foto)

Antonio Mario Becciu, capogruppo di opposizione a Molini di Triora, interviene a nome di tutto il gruppo, in relazione al cantiere per la realizzazione di una elisuperficie che consentirà di avere un’importante servizio per l’intera alta Valle Argentina.

“Siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione di quest’opera – dice Becciu - non per niente inserita anche nel nostro programma elettorale, ma riteniamo veramente strano che a soli 8 giorni dalle elezioni, l’allora Assessore Balbo aveva dichiarato che i lavori sarebbero iniziati nei primi giorni di giugno per concludersi entro fine mese. Era stato interdetto il traffico nella zona destinata all’opera, dirottando i mezzi su un tratto di strada sterrata. Non riusciamo veramente a capire, se non per una vera e propria propaganda elettorale del perché, prima di chiudere al traffico, non si sia provveduto a sistemare la nuova viabilità di quel tratto di strada”.

“A distanza di oltre 20 giorni dalla sistemazione delle reti arancioni – prosegue Becciu - i lavori non sono ancora iniziati, nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla ditta incarica alla voce: data inizio viene riportato da definire. Sarebbe opportuno che l’Amministrazione rimuovesse le reti che delimitano l’area cantiere, e per prima cosa sistemino la nuova viabilità al fine di scongiurare spiacevoli incidenti. Ci auguriamo i lavori inizino e finiscano il prima possibile, non come quelli relativi al distributore di benzina che sono ancora in alto mare”.