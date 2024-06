Berrino: ok del Governo, arrivano 48 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria nei due istituti di pena della provincia

Notizia molto importante per i due istituti di pena della nostra provincia, in particolare quello di Sanremo. Dopo tante richieste dei sindacati di categoria, infatti, arrivano nuovi agenti di Polizia Penitenziaria.

“Prosegue l’azione del Governo Meloni – evidenzia il Senatore sanremese Gianni Berrino - per ripristinare sicurezza e legalità nelle carceri italiane. Con la conclusione del 183° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1.704 nuovi agenti entrano finalmente in servizio presso gli Istituti penitenziari italiani”.

In particolare ne verranno assegnati 3 nuovi alla Casa Circondariale di Imperia e ben 45 a quella di Sanremo. “I nuovi 48 agenti - dichiara il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un’iniezione di forze nuove che daranno sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti”.

“Le nuove assegnazioni di oggi - ha terminato il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino - dimostrano tutta l’attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per quanto sta facendo per la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio”.