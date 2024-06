Sanremo, a Palazzo Bellevue è il giorno di Alessandro Mager: “Abbiamo avuto la fiducia dei cittadini, ora dobbiamo ripagarla” (Foto e Video)

Dopo i festeggiamenti e dopo la proclamazione in tribunale, per Alessandro Mager è arrivato il momento di prendere posto in Comune. Il neo sindaco di Sanremo è entrato per la prima volta a Palazzo Bellevue con la fascia tricolore al petto, diretto verso l’ufficio che per 10 anni ha ospitato Alberto Biancheri.

Lo stesso Biancheri che, in un clima di palpabile emozione, lo ha accolto al primo piano per consegnargli metaforicamente le chiavi della città. Un passaggio di consegne non solo istituzionale, ma anche politico, essendo Mager, di fatto, la prosecuzione dell’esperienza amministrativa firmata Biancheri.

“Ho sorriso tanto durante la campagna elettorale, anche se non c'era da sorridere - queste le prime parole del neo sindaco Alessandro Mager - oggi sorrido ancora, e spero di poter continuare. Da domani compirò il primo atto come sindaco con una comunicazione ad Amaie Energia per la situazione rifiuti. Abbiamo avuto la fiducia dei cittadini e dobbiamo ripagarla. Dagli assessori pretenderò disponibilità a tempo pieno per i cittadini di Sanremo. Amo questa città e voglio lavorare solo nel suo interesse”.

Il neo sindaco, dopo la piccola cerimonia, è stato tirato subito in ballo sulla questione rifiuti: “Si è una questione che mi sta a cuore perché, in questi mesi di campagna elettorale, tutte le persone mi hanno pregato di intervenire sul sistema di raccolta dei rifiuti, una tematica presa in considerazione anche dagli altri candidati a sindaco”.

Tutto è dimenticato dopo la campagna elettorale: “Sono una persona aperta al dialogo e a me interessa fare il bene di Sanremo. Chiunque avesse buone idee è benvenuto”. Rolando non entrerà in Consiglio: “Mi dispiace perché è una persona di valore. Forse lo ha detto sull’onda di una comprensibile delusione ma, se non ci ripenserà ne prenderemo atto”.

Un passaggio importante sull’acqua pubblica: “C’è stata un po’ di incomprensione sulle mie dichiarazioni. Io, ovviamente, non ho nessuna propensione all’ingresso di un privato nella gestione dell’acqua, ma ho soltanto detto che la questione debitoria di Rivieracqua è nelle mani del tribunale di Imperia. Forse vogliamo sostenere che i giudici non lavorino nell’interesse della giustizia? Se ci sarà la possibilità di appianare i debiti ben venga, ma il problema è che la pratica è nelle mani del tribunale e mi risulta che sia stato approvato il piano di ristrutturazione del debito e l’ingresso del socio privato. Questo va oltre un eventuale mio intervento o di chiunque”.

Per quanto riguarda la Giunta e il primo Consiglio? “Per la prima assise intorno a metà luglio e, per la Giunta tempi più brevi”. In Amministrazione ci sarà Fellegara? “Da oggi ho titolo per discutere con chiunque e, tra i miei interlocutori privilegiati ci sarà anche Fellegara”.

(Foto di Erika Bonazinga)