Sanremo, proclamazione in Tribunale per il neo sindaco Alessandro Mager (video)

Si è svolta stamani al Tribunale di Imperia la proclamazione ufficiale dell'Avvocato Alessandro Mager quale Sindaco di Sanremo.

Il presidente Eduardo Bracco ha infatti dichiarato Mager quale candidato vincitore al ballottaggio svoltosi nei giorni scorsi.

Il candidato civico Mager ha battuto il candidato del centrodestra, Gianni Rolando, con 460 voti di vantaggio.

Al primo turno Mager aveva ottenuto il 32,31% (7.957 voti) contro il 42,37% (10.436 voti) di Rolando. Per recuperare il gap con il diretto contendente, Mager ha stretto un accordo (senza apparentamento) con il candidato sindaco del centrosinistra Fulvio Fellegara che al primo turno aveva ottenuto il 19,87%.

Un patto che ha visto sfilarsi la lista ‘Progetto Comune’ e i rappresentanti del movimento ‘Sanremo Insieme’. Un forfait che, però, non ha inficiato l’intento principe dell’accordo: vincere le elezioni al ballottaggio e così è stato.

Oggi pomeriggio alle 16,30 il primo cittadino si insedierà in Comune. Previsto il classico passaggio di consegne con Alberto Biancheri, che lascerà definitivamente l'ente dopo 10 anni intensi di governo. Secondo i ben informati le prime consultazioni con tutte le parti che hanno contribuito alla vittoria di ieri inizieranno da giovedì.

Per Mager una sfida non facile, anche in funzione dell’accordo fatto con Generazione Sanremo e Partito Democratico, espressione di Fulvio Fellegara. Un accordo che, numeri alla mano, ha portato Mager alla vittoria e senza il quale, oggi il sindaco di Sanremo sarebbe Gianni Rolando.