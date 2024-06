Sanremo: lavori alla scuola di Borgo Tinasso, dal Comune "Nessun ritardo, termineremo secondo programma"

I lavori della scuola di Borgo Tinasso hanno subito dei ritardi dovuti alla presenza in loco di una cabina di trasformazione dell’energia elettrica ‘strategica’ per tutto il quartiere che, seppur piccola ha rappresentato un’opera dispendiosa per tempo e energie.

La conferma arriva dal Comune di Sanremo, a seguito della notizia pubblicata questa mattina dal nostro giornale (QUI) e per le preoccupazioni dei residenti anche per il cantiere lasciato a sé stesso. E’ stata costruita una nuova cabina fuori dell’area della scuola, posta ai margini dell’area e si sono dovuti creare tutti i collegamenti necessari per non lasciare gli abitanti senza luce con scavi, posa di tubazioni e quant’altro necessario.

I lavori della cabina sono iniziati a gennaio quindi non sono mai stati fermi (la prossima settimana si potrà demolire la vecchia) ma hanno lavorato a risolvere in maniera definitiva un problema con specificità tecniche complesse. “Cogliamo l’occasione – evidenzia palazzo Bellevue - per ringraziare tutto il Personale di Dea Spa – Unità Operativa di Sanremo (ex-Amaie SpA) per la disponibilità e la grande capacità operativa e l’Impresa appaltatrice che ha impiegato i propri mezzi”.

“Nel frattempo, sono stati abbattuti i pini a seguito delle verifiche da parte del personale competente e a breve si cominceranno le opere di messa in sicurezza dell’area. “Certamente i lavori ‘preparatori’ sono sempre poco ‘appariscenti’ – termina il comune – ma, in questo caso ‘fondamentali’.”

La realizzazione della nuova scuola avverrà con un sistema ‘a secco’ in legno e, dal comune sono certi che i tempi verranno rispettati e sarà veramente il risultato di un procedimento complesso ma di altissima qualità.