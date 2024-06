Sanremo: da circa 9 mesi il cantiere della scuola di Borgo Tinasso ma sono solo stati abbattuti i prefabbricati (Foto)

I lavori sono iniziati nel settembre scorso, con il trasferimento dei bambini in altri plessi ma, dopo un intero anno scolastico, sono praticamente fermi. Dopo l’abbattimento degli orrendi prefabbricati che per anni hanno ospitato centinaia di bimbi della materna, oggi è presente solo il terreno (spesso infangato per le piogge) e alcuni alberi sono stati abbattuti.

In molti, tra i residenti, si sono accorti dello scarso lavoro all’interno del cantiere, dove molto spesso gli operai sono totalmente assenti. Tra l’altro il cantiere stesso è molto ‘accessibile’ per qualche malintenzionato o anche da parte di giovanissimi che potrebbero scavalcare agevolmente le transenne e introdursi all’interno.

Il progetto è assolutamente lodevole, visto che prevede una vera e propria ‘rinascita’ dell’asilo nido e della scuola per l’infanzia di Borgo Tinasso, con un investimento da 2 milioni e 144 mila euro per il primo lotto. Il Comune di Sanremo aveva infatti partecipato al bando per i fondi del PNRR con il progetto che prevede la costruzione della scuola oltre alla riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intera area dove ancora sono presenti le strutture e i fabbricati provvisori datati 1974. Non avevano i requisiti per essere riabilitati come scuola e, quindi, la soluzione ottimale è la demolizione con successiva ricostruzione.

I lavori per la costruzione della scuola dovevano durare circa due anni ma ora ci si chiede quanto andranno avanti, visto che ad eccezione della demolizione dei prefabbricati, nulla è cambiato. Ci si augura, ovviamente, che possano riprendere al più e che rapidamente si possa guadagnare tempo sul crono programma.