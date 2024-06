In treno alla scoperta della coesione europea e dei viaggi sostenibili

Tre giovani giornaliste, Alena Martyniuk dall'Ucraina, Malia Kounkou dalla Francia e Sara Fačko dalla Croazia, hanno appena iniziato un'esperienza indimenticabile: un viaggio in treno per scoprire i benefici della politica di coesione europea e promuovere il turismo sostenibile

Un viaggio speciale in treno per scoprire e raccontare l’Europa. Si tratta di Youth4Regions, progetto promosso dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO) della Commissione europea, che porterà tre giovani reporter - Alena Martyniuk dall'Ucraina, Malia Kounkou dalla Francia e Sara Fa

ko dalla Croazia - a visitare alcune emblematiche città europee, dove avranno modo di conoscere da vicino progetti finanziati dall'UE che hanno avuto un impatto positivo sulla vita dei cittadini.

Questo il programma del viaggio:

Venezia, 23-25 giugno: Prima tappa del viaggio sarà Venezia, dove le giornaliste approfondiranno il progetto "Hybrid Sustainable Worlds", che mira a creare un modello di città sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici.

Torino, 25-27 giugno: A Torino, il focus sarà sul progetto "Ex Incet", che ha trasformato un'ex area industriale in un polo di innovazione e creatività.

Lione, 27-29 giugno: Attraversando le Alpi, le reporter raggiungeranno Lione, dove scopriranno il progetto "Ecofluv", finalizzato al restauro e alla valorizzazione del fiume Rodano.

Perpignan, 29 giugno - 1 luglio: A Perpignan, in Francia, le giornaliste si concentreranno sul progetto "E2C Perpignan", che ha permesso di creare un ecosistema imprenditoriale dedicato all'economia circolare.

Barcellona, 1-4 luglio: Il viaggio proseguirà verso Barcellona, dove le reporter visiteranno il "Barcelona Biomedical Research Park", un centro di eccellenza nella ricerca biomedica.

Madrid, 4-6 luglio: A Madrid, l'attenzione sarà rivolta all' "12 Octubre Hospital", un ospedale all'avanguardia che rappresenta un modello di innovazione nel settore sanitario.

Malaga, 6-8 luglio: L'ultima tappa del viaggio sarà Malaga, dove le giornaliste scopriranno il progetto "Rehabilitation of the neighbourhood of Soho", che ha rivitalizzato un quartiere degradato attraverso la riqualificazione urbana e l'inclusione sociale.

Le tre giornaliste documenteranno il loro viaggio in treno sui social (Instagram, Facebook e Twitter) e sul sito web della Commissione europea (DG REGIO), condividendo con il pubblico le loro esperienze e le storie dei progetti che hanno incontrato.

Youth4Regions: il programma Youth4Regions offre ai giovani giornalisti l'opportunità di scoprire come l'UE lavora per migliorare la vita dei cittadini nelle loro regioni. Attraverso viaggi e incontri con esperti e stakeholder locali, i partecipanti acquisiscono una conoscenza approfondita delle politiche e dei programmi dell'UE e sviluppano le loro capacità di storytelling.

Viaggi sostenibili: il viaggio in treno rappresenta un modo di viaggiare ecologico e rispettoso dell'ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità promossi dall'UE. Le tre giornaliste avranno modo di sperimentare i vantaggi di questo mezzo di trasporto, che offre comfort, sicurezza e permette di godere del panorama durante il viaggio.

Un’esperienza unica: il viaggio nel Nord Italia sarà un'occasione unica per le tre giornaliste di scoprire la bellezza e la diversità di questa regione, conoscere progetti innovativi e promuovere il turismo sostenibile. Le loro storie e le loro esperienze saranno una preziosa testimonianza dell'impatto positivo della politica di coesione europea sulla vita dei cittadini.