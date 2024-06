Elezioni Sanremo: appoggio di Fellegara a Mager, M5S "Un accordo che ha svelato l'ipocrisia"

“A meno di due settimane dall’infelice battuta pronunciata dal candidato del PD Fulvio Fellegara, che aveva tuonato ‘il M5S è il più grande alleato di Biancheri, Mager e Rolando’, l’ipocrisia si è svelata con l’accordo ufficiale tra i sostenitori di Fellegara e il PD a sostegno di Mager. Dieci giorni di frenetiche trattative nelle stanze segrete alla fine hanno partorito l’accordo (con incarichi e poltrone?), i cui frutti matureranno dopo il ballottaggio in caso di vittoria dell’avvocato”.

Sono le parole del Movimento 5 Stelle di Sanremo, dopo la lunga giornata di ieri in cui Fulvio Fellegara ha ufficializzato il suo appoggio ad Alessandro Mager, con tutti i commenti politici che si sono susseguiti. “Noi – proseguono i pentastellati - non abbiamo raccolto appelli dall’uno o dall’altro e resterà coerentemente in opposizione, lasciando per il ballottaggio libertà di coscienza ai tanti che hanno dato la preferenza alla lista M5S che ha candidato Roberto Rizzo”.

“Possiamo certamente affermare – termina il M5S - che il più grande alleato di Biancheri-Mager era ed è proprio Fulvio Fellegara. E citando testualmente quest’ultimo quando nel suo discorso elettorale criticava scompostamente gli avversari e lanciava accuse infondate al M5S, ricordiamo che ora Mager dovrà giocoforza fare i conti con il “problema” citato in campagna elettorale da Fellegara stesso, e cioè capire cosa vogliono in cambio dopo, perché nessuno regala niente per niente”.