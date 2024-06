Nuove collaborazioni per il Treno Turistico Espresso Riviera, obiettivo un turismo lento, sostenibile e di qualità

Si è svolto venerdì 21 giugno 2024 presso la sede di Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria un interessante incontro che ha avuto al centro il nuovo Treno Turistico Espresso Riviera che partirà nei weekend dal 3 agosto a fine settembre, da Milano Centrale, Pavia e Genova Piazza Principe verso Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Diano, Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia.

All’incontro hanno partecipato per FS Treni Turistici Italiani in presenza la Dott.ssa Ludovica Lunghetti e in collegamento online la Dott.ssa Sara Becherucci della Direzione Marketing Vendite e Customer Care, per la nostra provincia Marco Benedetti, membro della Giunta della Camera di Commercio e Amministratore Unico della DMO Turismo Riviera dei Fiori, e i rappresentanti delle associazioni di categoria Paolo Della Pietra Direttore Provinciale di Confindustria, Ino Bonello Presidente Provinciale di Confesercenti, Davide Trevia Presidente Provinciale di Federalberghi, Alessandra Fassone in rappresentanza di Confcommercio della Provincia di Imperia.

Nell’incontro si è espressa viva soddisfazione per questa iniziativa di FS TTI, che vuole offrire una nuova esperienza di viaggio di qualità, sostenibile, legata allo slow-tourism e volta a riscoprire la bellezza e la ricchezza del nostro territorio. Si sono evidenziate anche possibilità di collaborazione per offrire ai viaggiatori che raggiungeranno le varie località della Riviera dei Fiori visite guidate, escursioni ed anche convenzioni per acquisti, soggiorni, e per apprezzare i nostri prodotti e la nostra rinomata cucina. Nell’incontro si sono evidenziate anche suggestioni per ulteriori collaborazioni che riguardano altri periodi dell’anno, considerato che la Riviera dei Fiori (con il miglior clima d’Italia secondo il Corriere della Sera) è godibile tutto l’anno, e altre possibilità di collegamenti con la vicina Francia e con il Piemonte anche attraverso la meravigliosa linea Ventimiglia – Cuneo. Successivi contatti si svilupperanno nelle prossime settimane per concretizzare da subito le possibili collaborazioni.