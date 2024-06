Triora: grande successo per la Messa celebrata da Don Marco nei giorni scorsi nella chiesa della frazione di Goina (forto)

Grande successo per la Messa celebrata da Don Marco nei giorni scorsi nella chiesa della piccola frazione di Triora, purtroppo da qualche tempo abbandonata. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Festa del Redentore Monte Saccarello, guidata da una generazione di giovani residenti a Triora e non solo, che da tempo si sta impegnando (anche grazie alla raccolta di donazioni) per far rivivere la frazione.

Negli ultimi mesi, grazie all’impegno e lavoro dei volontari, è stato costruito un piccolo acquedotto che porta l’acqua potabile nelle case di Goina e nelle fontane pubbliche, in modo da consentire ai proprietari delle case, e perchè no, turisti e amanti della natura di soggiornare nella caratteristica frazione. L’impegno dell’associazione è anche mirato a far conoscere alle nuove generazioni le tradizioni e la storia dei loro avi.

Il prossimo appuntamento è fissato il 4 agosto con il tradizionale Raduno sul Monte Saccarello e celebrazione alle ore 11 della Messa da parte del Vescovo Antonio Suetta.

I membri dell'associazione si occupano anche del mantenimento della statua del Redentore, costruita nel 1900 su volontà di Papa Leone XIII e alla quale gli abitanti della Valle Argentina sono particolarmente legati.

Durante lo stesso giorno ci sarà anche il rinnovo del giuramento alla “Stele della Fraternità Montanara” con la firma dei tre sindaci dei Comuni di La Brigue, Briga Alta e Triora. La stele fu eretta nel 2009 dal Club Alpino Italiano nel luogo preciso dove i tre Comuni si incontrano come in un abbraccio.