Vallecrosia e Camporosso, venerdì 21 giugno la “Festa della Musica”

Venerdì 21 giugno a partire dalle ore 19:00 sull'Aurelia a Vallecrosia e Camporosso si terrà la “Festa della Musica”.

“Anche quest’anno abbiamo aderito alla Festa Europea della Musica, un evento importante del nostro calendario estivo: musica, street food, stand di artigianato, giochi gonfiabili, intrattenimento.” - afferma l’assessore al Turismo del Comune di Vallecrosia Pino Ierace.

”Con la Festa della Musica, prosegue, saluteremo l’inizio dell’estate celebrando il linguaggio universale della musica e vivendo insieme una serata all’insegna del divertimento. Un ringraziamento all’assessore al Turismo del Comune di Camporosso Cristina Celi, con la quale abbiamo condiviso l’organizzazione e i commercianti dei due Comuni che hanno aderito all’iniziativa con disponibilità e spirito collaborativo.”

“Ci tengo a ringraziare personalmente l’assessore Ierace, conclude l’assessore al Turismo Cristina Celi, con il quale anche quest’anno ho collaborato per l’organizzazione di un’unica grande festa della musica , che proseguirà sulla via Aurelia e da Vallecrosia arriverà a Camporosso , in prossimità della Piazza D’Armi, dove i bar proporranno diversi piatti, birra e cocktail da gustare durante la serata. La festa si svolgerà anche nel centro storico in piazza Garibaldi e in piazza Marconi. La buona musica è assicurata , con vari gruppi musicali e dj set sia in prossimità di Piazza D’Armi e sia nelle due piazze del centro storico, con alcune sorprese danzanti durante il corso della serata . In piazza D’Armi ci sarà , poi, una grande area con accesso gratuito dedicata ai bambini con vari gonfiabili e alcuni track food.”