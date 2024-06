Sanremo: esame di Maturità, ecco come è andata la prima prova al liceo Cassini

I primi a uscire dal liceo Cassini di Sanremo sono Filippo Romani, Peonia Della Torre, Iulian Moraru, Arianna Gatti e Alessia Dini. Una volta varcata la porta dell’istituto, i ragazzi hanno provato un mix di felicità, emozione e consapevolezza. Adesso per loro arriva la parte più complicata con la seconda prova e terza prova (per gli studenti del liceo linguistico con sezione Esabac), che anticipano l’esame orale.

“È andata bene – afferma Filippo – Mi aspettavo altre tracce, ho scelto la B2 quella inerente alla Costituzione e all’arte. Sono riuscito a scrivere tutti i miei pensieri: sono tranquillo”. Dello stesso pensiero anche Iulian: “Ho scelto la traccia sulla Guerra Fredda. Ho parlato anche di innovazioni tecnologiche e di ‘apocalissi nucleari’. E’ andata abbastanza bene, mi sono adattato bene alle varie consegne”. “Le tracce erano tutte molto belle, a differenza degli anni passati”, afferma Peonia Della Torre. “Io ho scelto l’ultima, quella sul confronto tra i diari di una volta e i social, in particolare con un focus su chi utilizza i nuovi social media come diario personale”.

Come detto, domani prenderà il via la seconda prova con la materia d’indirizzo. Da sempre è quella più temuta dagli studenti. Vigilia di ansie e paure per matematica, incubo da sempre di ragazze e ragazzi, (per lo scientifico) e per lo spagnolo (per il linguistico), quindi.