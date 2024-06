Sanremo, al via la maturità 2024 al liceo Cassini e all'istituto Colombo: "Emozionati, ma pronti per questo grande giorno" (Foto e video)

Passata la notte di lacrime e preghiere, per gli studenti di Sanremo è tempo di dare il via agli esami di maturità. Quella di oggi è una giornata importante, una di quelle che ci si porterà dentro per tutta la vita e l’emozione fuori dal liceo Gian Domenico Cassini e dall’istituto tecnico Cristoforo Colombo non poteva che essere enorme. Fuori dai cancelli dei due istituti, i ragazzi, con il classico dizionario dei sinonimi e contrari, pronti per iniziare con l’immancabile tema d’italiano, si abbracciano, ridono e scherzano: sanno che il loro percorso di cinque anni è giunto quasi al termine.

Come ogni maturità che si rispetti, anche i ragazzi del Cassini e del Colombo si sono dilettati con il toto-tracce: tra chi invoca Italo Svevo e chi spera in una traccia inerente al centenario della morte di Giacomo Matteotti (alla fine Ungaretti, Pirandello e Rita Levi Montalcini tra le tracce ufficiali, ndr), i ragazzi fanno sapere di essere “tanto emozionati. Speriamo di dare il massimo e di scrivere decentemente. Tracce particolari? Secondo noi usciranno Calvino e Matteotti, ma ci aspettiamo qualcosa anche su temi attuali, come le guerre in Ucraina e Medio Oriente”.