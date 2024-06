Maturità 2024, da Ventimiglia a Bordighera studenti in classe per la prima prova: le impressioni (Foto e video)

Abbastanza soddisfatti gli studenti delle scuole superiori di Ventimiglia e Bordighera che questa mattina sono tornati in classe per la prima temuta prova degli esami di maturità: il tema di italiano.

Alla fine della prova, all'uscita dei diversi istituti (Liceo Aprosio, istituti Fermi e Polo a Ventimiglia e 'Montale' a Bordighera) per la maggior parte dei maturandi sembra essere andata abbastanza bene nonostante l'inaspettata tipologia delle tracce proposte dal Ministero. Sono, infatti, usciti un brano dal romanzo "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" di Luigi Pirandello e la poesia "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti per l'analisi del testo (Tipologia A); per l'analisi e la produzione di un testo argomentativo (Tipologia B) vi erano un testo tratto da "Storia d'Europa" dello storico Giuseppe Galasso, che invitava i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica; l'importanza della Carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu; "Riscoprire il silenzio" della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot; una traccia geopolitica legata al contesto internazionale e alla storia recente e meno recente, sul cosiddetto "equilibrio del terrore". Per quanto riguarda la Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), sono stati proposti "Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi Montalcini e "Profili, selfie e blog: forme di comunicazione nell'era digitale" di Maurizio Caminito.

"Ho scelto la tipologia B3 sul riconoscimento del silenzio, spero sia andato bene. Domani c'è russo per cui sono molto preoccupata" - dice una studentessa del Liceo Aprosio di Ventimiglia. "Ho fatto la traccia su Ungaretti“ - aggiunge un ragazzo del liceo classico Angelico Aprosio di Ventimiglia - "Non l'ho trovata tanto difficile, per domani sono un po' preoccupato per greco".

"E' andata bene, abbiamo scelto la traccia C2" - affermano alcuni ragazzi dell'istituto Fermi-Polo a Ventimiglia - "Siamo andati un po' più sul sicuro perché era la tipologia che abbiamo scelto di più durante l'anno".

"E' andata bene" - commenta uno studente del 'Montale' di Bordighera alla conclusione della prima prova - ”Ho scelto la traccia B sul nucleare”.

Domani gli studenti dovrenno affrontare la seconda prova, che sarà su una materia specifica per ogni indirizzo di studi. Per le sezioni ESABAC, ESABAC techno è prevista anche una terza prova scritta. Per tutti l'esame di maturità si concluderà con un temuto colloquio interdisciplinare che parte da uno spunto fornito dalla commissione.