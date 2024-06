Vallecrosia, area del parcheggio 'Goso': iniziati i lavori di riqualificazione (Foto)

Sono iniziati i lavori che riqualificheranno la zona, al momento abbandonata lungo la ferrovia, e i parcheggi dietro alla farmacia Goso a Vallecrosia. Lo annuncia il sindaco Armando Biasi.

Un intervento da 5 milioni di euro che cambierà completamente volto alla zona. "Un'importante opera pubblica è iniziata" - fa sapere il primo cittadino - "In cantiere ho svolto un sopralluogo con l'assessore Fazzari. Le ditte si occuperanno di pulire e sistemare l'area che si trova nella parte di ponente. Tranquillizzo che il cronoprogramma dei lavori del nuovo parcheggio non creerà disservizi nel periodo estivo alle attività turistiche della passeggiata a mare e tantomeno ai locali commerciali posti lungo la via Aurelia. In autunno si interverrà, invece, sulla zona del parcheggio Goso garantendo comunque sempre quegli spazi indispensabili di area di manovra e di aree di parcheggio".

E' prevista la realizzazione di un parcheggio di oltre 300 posti auto con tettoie fotovoltaiche, aree verdi e la ciclabile di collegamento con via Don Bosco. "L'obiettivo di Vallecrosia è sviluppare in centro e nelle zone laterali posti auto per la crescita del commercio, delle spiagge e del turismo" - sottolinea Biasi - "Vallecrosia sarà sempre maggiormente una città ospitale con tutti i servizi necessari compresi i parcheggi".