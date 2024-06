Ventimiglia, vicolo usato come orinatoio a cielo aperto: chiuso l'accesso

Chiuso l'accesso al vicolo, tra piazza Cesare Battisti e via Hanbury a Ventimiglia, che veniva usato giornalmente come orinatoio a cielo aperto, principalmente dai migranti. E' stata, infatti, ripristinata la paratia per impedirne il passaggio. Lo ha annunciato il sindaco Flavio Di Muro.

"Non possiamo più permettere che il vicolo tra piazza Cesare Battisti e via Hanbury continui ad essere utilizzato come orinatoio a cielo aperto, nonostante il bagno chimico a due passi" - dice il primo cittadino - "Per questo è stata ripristinata la paratia per impedirne l’accesso, venendo incontro alle numerose richieste delle attività commerciali della zona e dei residenti".

"Continueremo a fare tutto il possibile per garantire maggiore decoro e pulizia in città" - sottolinea il sindaco Flavio Di Muro.