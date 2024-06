Ventimiglia, centri estivi: contributi alle famiglie per spese sostenute

Sostegni alle famiglie per la frequentazione dei centri estivi. Il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta rende noto che, grazie al lavoro degli uffici, nei giorni scorsi è stata approvata l’erogazione di contributi, per il rimborso totale o parziale, delle spese sostenute per la frequentazione dei centri estivi nei confronti delle famiglie residenti nel comune ventimigliese.

"La vera novità – spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Marco Agosta – sarà che da quest’anno il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie”.

Gli importi che verranno erogati seguiranno tre fasce di reddito così suddivise:

1. Appartenenza del minore a nuclei familiari con attestazione ISEE 2024 pari ad 0,00 euro: contributo concedibile pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo complessivo di 500,00 euro;

2. Appartenenza del minore a nucleo familiare con attestazione ISEE 2024 da 0,01 ad 10.000,00 euro: contributo concedibile fino ad un massimo di 50,00 euro a settimana e comunque fino a un importo massimo complessivo di 350,00 euro;

3. Appartenenza del minore a nucleo familiare con attestazione ISEE 2024 da 10.000,01 a 22.000,00 euro: contributo concedibile fino ad un massimo di 30,00 euro a settimana e comunque fino ad un importo massimo complessivo di 200,00 euro.

"Si fa presente inoltre che, in caso di minore in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap come definita dall’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre al contributo massimo determinato ai punti da 1 a 3 sarà riconosciuto, indipendentemente dalla fascia Isee di appartenenza, un contributo aggiuntivo fino ad un importo massimo di 400,00 euro concesso a copertura di eventuali spese per assistenza al minore per la frequenza delle attività" - fa sapere il vicesindaco - "La domanda dovrà essere redatta esclusivamente compilando il modello di domanda predisposta dal comune di Ventimiglia e scaricabile dal sito internet, www.comune.ventimiglia.it, e dovrà essere presentata via PEC all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it o, a mano, presso l’ufficio protocollo del comune di Ventimiglia a partire dalle 9 del 10 giugno fino alle 12 del 30 settembre".