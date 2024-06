Sanità, assessore Gratarola: "Congratulazioni ad Alessandro Bonsignore per la nomina a rappresentante ligure del centro nazionale per i trapianti"

“Congratulazioni e un augurio di buon lavoro ad Alessandro Bonsignore per la sua nomina, come rappresentante ligure, a componente del Centro Nazionale per i Trapianti avvenuta oggi in Conferenza delle Regioni. Bonsignore è stato scelto per la sua comprovata esperienza in materia e sono certo che saprà portare la sua professionalità e la sua competenza in questo delicato settore sanitario, soprattutto in un momento così importante per la Liguria che sta traguardando l’obiettivo del primo trapianto di cuore nel 2025”.



Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola sulla nomina di Alessandro Bonsignore, coordinatore del Centro regionale trapianti e presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Liguria. Nel primo trimestre del 2024 i trapianti di fegato e rene sono complessivamente aumentati del 50%, rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre le persone trapiantante sono cresciute da 25 a 32.