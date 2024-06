Elezioni Amministrative: Stefania Mostardini "Un grazie a tutti i candidati di Sanremo Domani"

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte le candidate e i candidati della lista del sindaco ‘Sanremo Domani’. Senza il vostro calzante impegno, l’esito della votazione non sarebbe stato questo”.

Interviene in questo modo la Presidente di Sanremo Domani, Stefania Mostardini, che prosegue: “Ogni momento passato insieme, ogni parola scambiata, ogni stretta di mano, hanno contribuito non solo a questo successo, ma a creare una squadra forte e unica. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori e volontari che con dedizione e passione hanno dato il loro prezioso aiuto. L’energia di tutti è stata linfa vitale in questa campagna e sono certa che la vostra forza sarà essenziale nella prossima sfida: il ballottaggio. Gianni Rolando è molto soddisfatto del vostro lavoro e invita tutti - conclude Mostardini - a concorrere convinti per la vittoria finale”.