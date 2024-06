Riva Ligure, presentata la nuova giunta: Francesco Benza e Martina Garibaldi nominati assessori (Foto)

“Se avevamo le idee chiare prima, dopo lunedì le abbiamo ancor di più”, esordisce così Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure nel presentare la nuova giunta. Saranno infatti Francesco Benza, nominato anche vicesindaco, e Martina Garibaldi i nuovi assessori, mentre Franco Nuvoloni sarà il presidente del Consiglio comunale.

“Ai consiglieri comunali va il mio più grande ringraziamento e a loro avranno incarichi specifici", spiega Giuffra. “E’ evidente che le porte sono aperte a tutti. L’esito elettorale è andato oltre le più rosee aspettative. L’affluenza è stata confermata. Le scelte che avevo fatto in passato sono state certificate dal consenso popolare. Benza e Garibaldi infatti erano i miei assessori anche se prendevano pochi voti, ma la gente di Riva Ligure ha confermato la mia idea. Nuvoloni figura autorevole. Io sarò il sindaco di tutti, sia per chi mi ha votato e chi no. Da oggi dobbiamo pensare a cosa fare per Riva Ligure. Abbiamo un’estate da preparare e una serie di opere da completare, oltre ad una serie di scadenze importanti. Auspico che Benza e Garibaldi possano essere dei validi compagni di viaggio. In loro ho visto persone che hanno entusiasmo nel ricoprire questi ruoli. Hanno sempre messo in campo le loro capacità e abilità. Ora si apre una prospettiva diversa per loro”.

Per Francesco Benza si tratta di una giornata importante: "Sono contento. Voglio ringraziare i 261 elettori che mi hanno dato nuovamente fiducia. Li ringrazio e garantisco loro la promessa di mantenere l'impegno verso il Comune di Riva Ligure. Non c'è tempo da perdere. Ci mettiamo subito al lavoro: la mia priorità è quella di fare un calendario manifestazioni. L'esperienza maturata in questi anni mi sarà d'aiuto. L'entusiasmo è quello del primo giorno. Se studio da sindaco per il prossimo mandato? Prematuro per dirlo. Vedremo, non lo so".

Subito dopo ha preso la parola Martina Garibaldi, che prosegue la dinastia della sua famiglia in Comune a Riva: "Voglio ringraziare Giorgio Giuffra per le deleghe che mi ha assegnato. Ringrazio anche la mia famiglia, che crede in me da sempre. 234 voti importanti. Questo nuovo ruolo, sicuramente più operativo, mi permetterà di conoscere ancora meglio la macchina del Comune. La prima cosa che ci ha detto Giuffra? Di pensare sempre all'interesse comune".

Nel commentare le deleghe dei due assessori, Giuffra ha precisato che il Comune di Riva Ligure è uno dei pochi nella provincia di Imperia a non chiedere la tassa di soggiorno. "Noi puntiamo molto sul turismo e sulle manifestazioni. Questa decisione ci permette di attirare persone, anche se di fatto rinunciamo a 50mila euro all'anno. Abbiamo fatto tanto in questi anni. Abbiamo 12 strutture ricettive eppure non abbiamo chiesto nessun euro. Confermiamo anche la bandiera blu e non è una cosa da poco. Siamo pronti a nuove sfide".

Intanto, il primo Consiglio comunale, in attesa di conferme ufficiali, si terrà il prossimo 23 giugno.

La nuova giunta

Giorgio Giuffra (sindaco)

Grandi Opere, Infrastrutture, Sostenibilità e Rigenerazione Territoriale, Comunicazione, Risorse Umane, Sicurezza, Polizia Locale, Impianti Sportivi, Edilizia Privata.

Francesco Benza (vicesindaco)

Turismo, Manifestazioni, Politiche Culturali, Tradizioni, Lavori Pubblici, Marketing Territoriale, Sviluppo Economico, Agenda Digitale, Demanio Fluviale e Marittimo, Urbanistica.

Martina Garibaldi

Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Coordinamento Funzioni Associate, Patrimonio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Società Partecipate, Trasparenza, Affari Legali, Promozione ed Educazione allo Sport, Creatività e Partecipazione Giovanile.