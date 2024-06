Elezioni Sanremo: Berrino "Anche se alcuni da fuori dicono il contrario abbiamo il 42% dei voti"

“Ringrazio gli elettori ma anche tutta la lista di FdI candidata alle comunali di Sanremo a sostegno di Gianni Rolando Sindaco. Li ringrazio per averci confermato il partito più votato a Sanremo”.

Così il Senatore Gianni Berrino Presidente Provinciale FdI Imperia a commento del primo turno delle amministrative di Sanremo. “Abbiamo con l’impegno di tutti contribuito a portare Rolando oltre i 10.000 voti e oltre il 42%, con oltre 10 punti di vantaggio sul secondo candidato. Ciò a dimostrazione che le idee contano così come contano le donne e gli uomini che quelle idee portano avanti. E a Sanremo, checchè ne dicano e checchè sperino autorevoli personaggi di fuori Sanremo, quelle donne e quegli uomini sono a Sanremo il 42% ed hanno scelto Rolando, ritenendolo il migliore come sindaco. E ritenendo che il mix di partiti e liste civiche possa garantire stabilità e capacità d’azione per amministrare Sanremo”.