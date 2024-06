Elezioni, Sanremo verso il ballottaggio: sarà testa a testa tra Rolando (43%) e Mager (33%). I primi commenti

Il nuovo sindaco di Sanremo sarà deciso dal ballottaggio. È questa l'indicazione che arriva dalle urne quando sono stati scrutinati circa la metà dei voti.

I dati non ufficiali raccolti ai point elettorali indicano Rolando al 43%, Mager segue al 33% e Fellegara al 20%. Più distaccati gli altri con il MoVimento 5 Stelle che punta a superare il 3% per entrare in consiglio con il candidato sindaco Roberto Rizzo.

Sarà confronto a due, quindi, al secondo turno che andrà in scena nel fine settimana del 22 e 23 giugno.

Si attendono, intanto, le prime dichiarazioni dei protagonisti che potrebbero arrivare nel tardo pomeriggio.

Dopo quasi quattro ore di attesa, Gianni Rolando è uscito dal point dove ha parlato con i giornalisti, con un'espressione in quel momento soddisfatta: “Ad ora la situazione parla di un distacco a nostro favore nei confronti di Mager di circa dieci punti percentuali. Certo le cose potrebbero ancora cambiare, ma al momento sembra che si sia abbastanza assestata. L’obiettivo era di andare al ballottaggio in vantaggio di molti punti, e al momento è così”. “Siamo molto soddisfatti del nostro risultato - così ha replicato Alessandro Mager - siamo partiti da zero e senza coalizioni con i partiti politici. Le europee hanno dato un forte risultato a favore del centrodestra che si è fortemente ridimensionato alle amministrative. Garantisco due settimane di lotta intensa per superare il candidato del centrodestra. Vedendo i risultati delle europee non ero ottimista, la forbice con Rolando c’è ma è un distacco colmabile”. Una giornata elettorale particolarmente lenta per via di diverse contestazioni che hanno reso complesse le operazioni di scrutinio. I dati ufficiali, infatti, stanno viaggiando con un ampio ritardo rispetto a quelli ufficiosi dei point.

In aggiornamento