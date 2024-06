Elezioni europee, Nattero (AVS): "Risultato importantissimo"

Alleanza Verdi Sinistra raggiunge alle europee un risultato importantissimo. Ci auguriamo che possa essere un contributo per contrastare lo spostamento a destra, evidente e preoccupante, del quadro europeo. Ci hanno votato in Italia circa 600.000 elettori in più rispetto alle elezioni politiche, un dato straordinario di per sé, ancora di più in presenza di un calo dei votanti. Ci sembra evidente che gli elettori abbiano compreso la coerenza con cui ci siamo opposti all' invio delle armi e con cui abbiamo affrontato alcune grandi questioni sociali che riguardano il mondo del lavoro, la scuola e la sanità. E ci hanno apprezzato soprattutto i giovani. AVS risulta la più votata dagli studenti universitari fuori sede in Italia. Ancora nella fascia dei giovani liguri under 30 AVS è la terza forza politica con un gradimento del 16%", così in una nota Carla Nattero, segretaria regionale di Sinistra Italiana Liguria.

"Anche in Liguria il risultato del voto è andato particolarmente bene. Abbiamo preso un punto in percentuale in più, prosegue, del dato nazionale, sfiorando l'8% come media regionale. Ci sono stati risultati particolarmente rilevanti, vicini al 10% a Genova e Savona, e in diversi comuni minori si supera abbondantemente il 10% dei voti. Sopra la media regionale sono collocate anche Imperia e La Spezia. Un rilevante successo l'ha ottenuto anche la nostra candidata Simona Cosso, che ringraziamo per tutto, e che ha ottenuto in Liguria 2500 preferenze, piazzandosi al quarto posto a livello regionale, subito dopo le teste di lista, Salis, Lucano e Marino".

"Questo ottimo risultato ci affida un consenso e una fiducia, evidenzia la segretaria, di cui faremo tesoro nei confronti delle altre forze politiche dell'area progressista. La nostra area in queste elezioni ha dimostrato di avere, anche nei numeri, livelli di consenso in grado di battere la destra che non ha più la maggioranza, ha il 44% ed è, nonostante tutto, al governo della Regione. Un così ampio mandato dell’elettorato lo impegneremo in primo luogo per passare dai numeri alla costruzione di un’alleanza politica regionale, lavorando sui contenuti, sulla qualità delle persone da proporre e sulla trasparenza amministrativa. Vogliamo che la Liguria volti pagina. I risultati delle europee che rafforzano in misura significativa l’opposizione ci dicono che l'insostenibile "surplace" di Toti e dei suoi alleati barricati nel palazzo regionale deve finire per il bene della Liguria e occorre al più presto dare la parola con il voto alle cittadine e ai cittadini liguri. Noi lavoreremo perché si definisca insieme una proposta alternativa chiara, coerente e giusta nei contenuti e nelle persone da presentare al più presto ai cittadini liguri.