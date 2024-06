Elezioni amministrative 2024: Comuni al voto, i candidati e le liste in corsa in tutta la provincia

Sono 29 i Comuni in totale che andranno al voto nella provincia di Imperia nel weekend tra l’8 e il 9 giugno per designare il prossimo sindaco. Di questi, l’unico dove la popolazione supera le 15.000 unità è Sanremo, e sopra i 5000 c’è Camporosso.

Gli altri comuni chiamati alle urne sono: Airole (363 abitanti), Badalucco (1.068), Castellaro (1.267), Ceriana (1.099), Cervo (1.118), Cesio (273), Chiusanico (593), Diano San Pietro (1.098), Dolceacqua (2.145), Dolcedo (1.273), Isolabona (677), Mendatica (162), Molini di Triora (622), Montegrosso Pian Latte (120), Olivetta San Michele (201), Ospedaletti (3.168), Pigna (763), Pontedassio (2.341), Ranzo (558), Riva Ligure (2.812), San Bartolomeo al Mare (2.943), San Biagio della Cima (1.246), San Lorenzo al Mare (1.226), Soldano (996), Vallebona (1.257), Vasia (366), Vessalico (247).

Di seguito tutti i candidati sindaco per i Comuni, con le liste loro associate:

Airole

Andrea Molinari: Patto per Airole

Maurizio Odoero: Vivere Airole

Paolo Funaro:Progetto popolare

Badalucco

Matteo Orengo: ValorizziAmo Badalucco

Camporosso

Davide Gibelli: Sempre più Camporosso

Maurizio Morabito: SiAmo Camporosso

Castellaro

Giuseppe Galatà: Castellaro insieme

Ceriana

Maurizio Caviglia: Insieme per Ceriana

Cervo

Natalina Cha: Insieme per Cervo

Giacomo Vernazza: Uniti per Cervo

Cesio

Fabio Natta: Per Cesio, Arzeno, Cartani, Colle

Stefano Parisi: Cesio Domani

Chiusanico

Giovanni Agnese: Identità e Progresso

Diano San Pietro

Claudio Mucilli: Impegno per Diano San Pietro

Laura Novaro Mascarello: Tradizione e futuro

Dolceacqua

Fulvio Gazzola: Insieme per Dolceacqua

Dolcedo

Giuseppe Rebuttato: CambiAmo DOLCEDO

Piergiorgio Gandolfo: Stella a 7 punte - Dolcedo

Isolabona

Augusto Peitavino: Isolabona che c’è

Andrea Lombardi: Uniti per Isolabona

Mendatica

Graziano Floccia: Insieme per Mendatica

Molini di Triora

Manuela Sasso: Viva Molini

Antonio Mario Becciu: Nuovo Futuro

Montegrosso Pian Latte

Marco Ferrari: Uniti per Montegrosso

Olivetta San Michele

Adriano Biancheri: Insieme per Olivetta

Ospedaletti

Valentina Lugarà: Ospedaletti Insieme

Giorgio Boeri: Ospedaletti rinasce

Daniele Cimiotti: Rilancio e sviluppo

Pigna

Roberto Trutalli: Per Pigna e Buggio

Patrizia Stefani: Buggio e Pigna nel cuore

Pontedassio

Ilvo Calzia: Tradizione e territorio

Giuseppe Gandolfo: Bene Comune

Fulvio Pezzuto: Testa e cuore

Ranzo

Ugo Olmo: Ugo Olmo sindaco di Ranzo

Giancarlo Cacciò: Uniti per Ranzo - Cacciò Giancarlo sindaco

Riva Ligure

Giorgio Giuffra: Lista Riva

San Bartolomeo al Mare

Giacomo Chiappori: A gonfie vele

Alberto Alberti: Adesso Alberti

Filippo Scola: Insieme - da zero a mille

San Biagio della Cima

Paola Maccario: In cima San Biagio

Simone Rotolo: San Biagio Insieme

Massimo Biancheri: San Biagio Domani

San Lorenzo al Mare

Enzo Mazzarese: Per San Lorenzo

Paolo Lissiotto: Uniti cambiamo San Lorenzo

Soldano

Antonio Fimmanò: Lista del Leone Soldano

Bruno Alfonso: Soldano Insieme

Vallebona

Alessandro Lantero: Per Vallebona

Gianni Ferrari: Insieme per Vallebona

Vasia

Mauro Casale: Insieme per Vasia

Vessalico

Flavio Manfredi: Per Vessalico insieme

Per votare è necessario aver compiuto almeno 18 anni di età, presentandosi al seggio elettorale con un documento e la tessera elettorale. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti vince chi che prende più voti al primo turno, a prescindere dalla percentuale. In presenza di un solo candidato costui viene eletto solo se almeno il 40% della popolazione ha votato e lui o lei ha ottenuto almeno la metà dei voti validi.

Dal 2024 i sindaci dei centri con meno di 15mila abitanti possono essere rieletti per un terzo mandato mentre quelli dei Comuni con meno di 5mila abitanti non hanno più limiti di mandati. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti non è consentito il voto disgiunto: tutti i voti espressi per un candidato vanno alla lista a lui collegata. Nei centri con popolazione inferiore ai 5000 abitanti si può esprimere una preferenza, in quelli fino a 15.000 due preferenze con il rispetto dell'alternanza di genere.