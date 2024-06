Sanremo: incarichi di Amaie Energia nel 2023, la società "Ne sono stati pagati meno della metà"

“Il Dlgs n° 33 del 2013 impone alle stazioni appaltanti di pubblicare annualmente l'elenco degli affidamenti degli appalti di servizio espletati da professionisti, che si concretizzano mediante un codice alfanumerico denominato CIG, come da voi pubblicato. Contrariamente a quanto indicato l'importo di ‘oltre un milione di euro’ non si riferisce a pagamenti o incassi, ma ad impegni di spesa, anche aventi natura pluriennale e talvolta aleatori”. Interviene così Amaie Energia in relazione all’articolo sugli incarichi esterni della società (QUI).

"A fini di assoluta trasparenza e correttezza - prosegue la società - nei confronti dei professionisti interessati si comunicano pertanto i seguenti dati: la maggioranza degli incarichi evidenziati nel vostro articolo si riferisce a prestazioni di servizi connesse al funzionamento stesso della società che, si ricorda, ha ormai raggiunto dimensioni ragguardevoli. In particolare tali incarichi, riferibili a 28 professionisti, hanno determinato nel 2023, 651.843 euro di incarico di cui sono stati pagati nello stesso anno 476.385 euro".

"Per quanto riguarda gli incarichi progettuali più consistenti sotto il profilo economico, e non compresi tra quelli indicati al punto precedente - prosegue - svolti dai professionisti Vercesi, Delaude, Buschiazzo, Geosmart, Bassilana da voi indicati destinatari di pagamenti per euro 458.354,00 intendiamo precisare quanto segue:

- incarico Vercesi: si riferisce alla progettazione del rifacimento del 60% del tetto del mercato dei fiori che pareva originariamente "di spettanza della scrivente società, per il quale cautelativamente la stessa aveva acquisito il CIG . Il medesimo professionista ha successivamente ricevuto l'incarico direttamente dal Comune di Sanremo e quindi nulla gli è stato pagato dalla nostra società;

- incarichi Geosmart Buschiazzo e Bassilana: si riferiscono alla progettazione di un centro per la raccolta differenziata in valle Armea e come tali subordinati nella loro interezza all'ottenimento di euro 4.178.721,55 di contributo statale a valere su fondi PNRR ottenuti grazie alla predetta progettazione e per il quale gli interessati hanno nel 2023 percepito complessivamente euro 42.376,00 (oggetto esse stesse del finanziamento);

- incarico Bassilana per 33.918,34: si riferisce al rifacimento della centrale elettrica del Mercato dei Fiori per il quale l'interessato ha ricevuto nel 2023 euro 7333,15;

- incarico Delaude Pierantonio: si tratta di incarico connesso all'ottenimento del parere favorevole dell'ufficio cemento armato del Comune di Sanremo sulla progettazione relativa all'adeguamento sismico dell'ex sala di contrattazione del Mercato dei Fiori (struttura estremamente delicata oggi utilizzata per Scuole, impianti sportivi e commercializzazione dei fiori). L'incarico è intimamente collegato al reperimento dei fondi ad oggi non disponibili; quindi il professionista nulla ha percepito al riguardo nel 2023".

“Conseguentemente – termina Amaie Energia - i pagamenti 2023 riferibili alle voci di cui al presente punto 2 ammontano a euro 49.709,15. Si evince che la società, che ha fatturato nel 2023 euro 36.325.647,00 ha pagato per le voci sopra indicate nell'esercizio euro 526.094,15 ovvero meno della metà di quanto indicato con una incidenza del 1,4% sul totale del fatturato”.