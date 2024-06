Nel 2023 Amaie Energia ha pagato incarichi esterni per oltre un milione di euro: i recordmen sono due ingegneri sanremesi

È ormai nota come il braccio operativo del Comune di Sanremo, ma estende la sua longa manus anche ben oltre i confini del territorio matuziano. La società partecipata Amaie Energia negli ultimi anni è cresciuta a dismisura arrivando a gestire il servizio di raccolta differenziata, la pista ciclopedonale e, soprattutto, il Mercato dei Fiori di Valle Armea per i prossimi 33 anni. Una vera multiservizi che offre lavoro e dà lavoro al territorio, ma implica anche grandi spese.

Tra le voci di spesa più impattanti ci sono senza dubbio anche gli incarichi esterni che nel 2023 hanno pesato per oltre un milione e 100 mila euro.

I recordmen delle consulenze per Amaie Energia sono due ingegneri sanremesi: Tommaso Buschiazzo, che ha incassato 120 mila euro, e Pierantonio Delaude, che ha superato quota 140 mila euro. E poi tanti altri ingegneri, avvocati, architetti e professionisti che hanno prestato il loro servizio per la società partecipata.

Le consulenze esterne pagate da Amaie Energia nel 2023

- Avvocato Massimo Dalla Libera: 18 mila euro per integrazione attività stragiudiziale

- Geosmart: 90 mila euro per progettazione di un centro per la differenziata in valle Armea

- Ingegnere Tommaso Buschiazzo: 115 mila euro per progettazione di un centro per la differenziata in valle Armea

- Avvocato Nadia Brignone: 5.885 euro per assistenza legale

- Dott. Stefano Casalboni: 10 mila euro per collaborazione

- Avvocato Francesco Massa: 10 mila euro per consulenza stragiudiziale

- Avvocato Maurizio Boeri: 15 mila euro per assistenza legale

- Studio Silvio Maiga: 31 mila euro per assistenza e consulenza

- Dott. Leandro Faraldi: 25 mila euro per sorveglianza sanitaria

- Geometra Luca Marvaldi: 3.500 euro per presentazione di CILA in sanatoria

- Ingegnere Michele Canevello: 1.092,67 euro per collaudo statico

- Ingegnere Michele Canevello: 1.894,70 euro per collaudo statico

- Ingegnere Michele Canevello: 9.100 euro per incarico professionale

- Veris Servizi: 3.560 euro per incarico responsabile protezione dati

- Giuseppe Di Meco: 31 mila euro per servizi di natura intellettuale

- Dott. Stefano Casalboni: 22 mila euro per consulenza

- Avvocato Nadia Brignone: 7.795 euro per causa civile

- Avvocato Nadia Brignone: 3.043 euro per negoziazione assistita

- Dott. Andrea Pelle: 1.000 euro per istanza di interpello al regime IVA

- IM consulenza sicurezza lavoro SAS: 39.960 euro per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- Studio tecnico Pierluigi Bassilana: 33.918,34 euro per stima progettazione e direzione lavori

- Dott. Diego Frascarelli: 6 mila euro per valutazione economico/aziendale

- Architetto Luca Vercesi: 61.480 euro per progettazione esecutiva e direzione lavori copertura Mercato dei Fiori

- Architetto Giulio Flore: 20 mila euro per incarico coordinatore della sicurezza

- Architetto Francesca Luisa Buccafurri: 7.500 euro per progetto architettonico

- Dott. Gianmario Bagliani: 20.421,80 euro per progetto antincendio

- Avvocato Nadia Brignone: 8 mila euro per causa legale

- Notaio Antonio Insolia: 1.400 euro per verbale di assemblea straordinaria

- Avvocato Francesco Massa: 15 mila euro per consulenza e assistenza stragiudiziale

- Dedalo di Claudio Mastrantuono: 14.400 euro per direzione scientifica museo

- Ingegnere Pierantonio Delaude: 3.500 euro per consulenza tecnica

- Ingegnere Pierantonio Delaude: 137.073,27 euro per direzione lavori adeguamento sismico Mercato dei Fiori

- Forum Sta: 4.500 euro per comunicazione marketing

- Ingegnere Michele Canevello: 7.612,80 euro per progettazione centro differenziata

- Dedalo di Claudio Mastrantuono: 2.500 euro per indagine rischio archeogeologico

- Perito Pierluigi Bassilana: 17.383,47 euro per progettazione centro differenziata

- Avvocato Matteo Andracco: 5.500 euro per consulenza

- Dott. Giovanni Lengueglia: 17.400 euro per incarico responsabile tecnico

- Notaio Francesco Centola: 150 euro per stipula procura

- Geometra Fabio Pelliccia: 24 mila euro per sviluppo progettazioni su pista ciclabile

- Avvocato Francesco Massa: 5 mila euro per consulenza e assistenza giudiziale

- Geologo Marco Abbo: 3.600 euro per analisi

- Ingegnere architetto Silvia Delaude: 6 mila euro per progettazione

- Studio Roberto Pozzi: 45.435 euro per amministrazione personale

- Ingegnere Tommaso Buschiazzo: 5 mila euro per incarico progettazione

- Ingegnere Pierluigi Bassilana: 7.735,32 euro per progettazione impianti

- Forum Sta: 9 mila euro per marketing multicanale

- Dott. Giovanni Lengueglia: 34.800 euro incarico responsabile tecnico

- Geometra Marco Anfossi: 11.770,74 euro per coordinatore per la sicurezza

- Avvocato Nadia Brignone: 9.515 euro per incarico professionale

- Diego Frascarelli: 6 mila euro per redazione valutazione economico/aziendale

- Avvocato Nadia Brignone: 1.500 euro per procedimento di negoziazione

- Studio Bracco&Cerqueti: 35 mila euro per servizi professionali

- Ingegnere Elio Altese: 6 mila euro attività di supporto

- Geometra Fabio Pelliccia: 1.500 euro per coordinatore sicurezza

- Ingegnere Stefania Rossi: 2.100 euro redazione o aggiornamento PEI

- Alessandro Morini: 1.500 euro per nomina presidente commissione

- Raffaella Rubino: 1.000 euro per nomina commissario esterno

- Andrea Casavecchia: 1.000 euro nomina commissario esterno

- Roberto Lanteri: 3 mila euro per progetto e direzione lavori

- Studio legale Russo - Dalla Libera: 18 mila euro per attività stragiudiziale

- Architetto Andrea Borro: 3.500 euro per incarico professionale

- Architetto Andrea Borro: 11.485 euro per incarico professionale

- Ingegnere Marco Di Paolo: 1.700 euro per incarico professionale

- Studio legale Boeri - Lo Presti: 15 mila euro per assistenza legale