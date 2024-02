Sanremo: Mercato dei Fiori ad Amaie Energia per 33 anni, la pratica incassa l’ok del consiglio comunale

Amaie Energia gestirà il Mercato dei Fiori per i prossimi 33 anni. La pratica, attesa da lungo tempo, è stata discussa e approvata durante l’ultima seduta del consiglio comunale e ha ottenuto il voto favorevole da parte dei consiglieri di maggioranza, mentre le opposizioni non hanno preso parte al voto.

L’affidamento della struttura alla società partecipata è proseguito sino a quest’anno con concessioni di breve durata e quella attualmente in vigore è in scadenza il 29 febbraio. Una durata limitata che spesso ha impedito investimenti e progetti a lungo termine.

“Gli accordi erano diversi, questa pratica sarebbe dovuta passare in consiglio comunale prima del Festival, ci siamo dilungati e mi dispiace - ha commentato il sindaco Alberto Biancheri - è una pratica che parte da molto lontano, dal 2012, da un accordo che nasceva perché tutti avevano un sentimento di rivalsa verso UcFlor (precedente gestore del Mercato dei Fiori, ndr). Il Mercato dei Fiori era una cattedrale nel deserto. Con questa convenzione diamo l'opportunità di voltare pagina e la possibilità per la prossima amministrazione di spostare l'asta-deposito”.

Ora l’intenzione dell’amministrazione è quella di estendere l’affidamento del Mercato al 2057. Una concessione ampia nel tempo che consentirà di programmare il futuro del Mercato rendendola una struttura maggiormente contemporanea ed effettivamente inserita nella vita produttiva e sociale della zona. Il controllo sulla gestione sarà inoltre garantito con un organo tecnico di monitoraggio con rappresentanti del Comune e di Amaie Energia.

La pratica, come detto, non è stata votata dalle opposizioni. Dai banchi della minoranza diverse le critiche per le tempistiche della pratica e per le modalità di presentazione all’attenzione dei consiglieri. A più riprese è stato chiesto un rinvio di 15 giorni che, però, non si è concretizzato.