Ventimiglia: canti e danze per la festa di fine anno della Scuola Primaria di Roverino

La festa di fine anno si è svolta ieri pomeriggio presso la Scuola Primaria di Roverino gremita di genitori emozionati e alla presenza della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia Dott.ssa Antonella Costanza che ha aperto lo spettacolo salutando i bambini e le famiglie e ringraziandole per l’anno trascorso insieme.

I bambini di tutte le classi, animali in una foresta incantata per un giorno, attraverso le loro simpatiche ed ironiche esibizioni, hanno voluto insegnare a grandi e piccini che la vita è uno specchio: lo spirito con il quale decidiamo di affrontare le nostre giornate ha il potere di trasformarle in un incubo o in un sogno ad occhi aperti.

Si conclude, così, in modo significativo un anno scolastico che grazie a questa esperienza ha valorizzato la crescita dei nostri bambini.