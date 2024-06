Ventimiglia: il motto Lions 'Insieme possiamo' si è concretizzato nel 'giorno delle mura'

Il motto Lions 'Insieme possiamo' si è concretizzato nel 'giorno delle mura'.

Nei criteri fondamentali per l'attuazione dei services c'è la sollecitazione a cercare sempre la collaborazione con gli altri enti locali. Anche la fondazione città murate Lions ha fatta sua questa spinta alla collaborazione. Nell'occasione del "Giorno delle Mura" organizzato a Ventimiglia il giorno 1 giugno, la Officer Distrettuale e Delegata FICML Liria Aprosio ed il suo gruppo di lavoro Mirella Nigro,Fedele Andrea Palmero e Rosa Facchi, hanno coinvolto nell'iniziativa il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia e soprattutto il suo Presidente Sergio Pallanca che ha fornito una serie di ricerche storiche da lui effettuate nel tempo, ha collaborato nella stesura dell'itinerario culturale vista la sua perfetta conoscenza dei luoghi, si è dato disponibile a fare da guida per un gruppo di visitatori, ha coinvolto alcuni figuranti.

Un grande apprezzamento per la Unitre Intemelia che ha contribuito alla revisione dei testi, per il socio Roberto Capaccio e don Luca Salacca che si sono prestati come guide degli altri gruppi.

L'Istituto Tecnico Fermi-Montale ,tramite la docente prof. ssa Cafici ha collaborato con sei studenti, Rebecca Cava, Andrea Fusaro, Solena Noaro, Francesca Rebaudo e Wahiba al Kattani, che in costume, hanno recitato parti drammatiche o letto schede storiche. Intensi i momenti di Gaspare Caramello e di Dario Canavese che hanno recitato poesie dedicate.

Di grande impatto teatrale gli interventi di Nino De Franco, che ha interpretato il frate Angelico Aprosio alle prese con la confessione, e la giovane attrice Graziella Tufo che ha dato corpo ad uno splendido monologo di una strega del 1600. Infine il giovanissimo Daniele Zuccaro che ha rivestito il ruolo di un Templare per un fatto di sangue nella Ventimiglia del 1200.

Un grazie al Sestiere Burgu con il suo Presidente Ramon che per il secondo anno ha fornito i costumi necessari ai ruoli. La sig.ra Patrizia Bottiglieri, Dama dei Savoia e volontaria della Croce Verde.

Hanno poi dato un grande contributo culturale l'Istituto di Studi Liguri della dott. Daniela Gandolfi, che ha aperto il fondo storico della Biblioteca Angelico Aprosio con la notevole competenza bibliografica del dott. Giovanni Russo, ed infine il Parroco don Gerard della Cattedrale che ha messo a disposizione chiese che normalmente sono chiuse al pubblico.

Infine un grosso ringraziamento al Sindaco Flavio Di Muro, all'Assessore Serena Calcopietro che attraverso il funzionario Bertone hanno messo a disposizione i siti comunali e segnatamente il Centro Culturale di S. Francesco per la relazione finale e per un simpatico incontro conviviale, cui ha dato lustro la sig.ra Rosy Monreale offrendo oggettistica il cui ricavato è stato devoluto alla Banca degli Occhi Lions di Genova . La Presidente Senia Seno, ha concluso e ringraziato tutti i protagonisti. La giornata culturale ha visto la partecipazione di circa 80 persone tra cittadini e turisti.