Alla scoperta della storia e delle bellezze di Ventimiglia, un successo 'Il giorno delle mura' dei Lions (Foto e video)

Una passeggiata alla scoperta delle mura, dei monumenti e della storia di Ventimiglia. E' stato un successo l'evento organizzato, ieri, dal Lions Club Ventimiglia con la Fondazione Città Murate Lions: 'Il giorno delle mura'.

Un'occasione unica per conoscere la città medievale e scoprire 'chicche' nascoste della città di confine. "Abbiamo organizzato questa iniziativa per far conoscere ai cittadini ma soprattutto ai turisti le antiche mura della città, i monumenti e le bellezze di Ventimiglia" - spiega Liria Aprosio del Lions Club Ventimiglia - "Siamo soddisfatti perché oltre 70 persone si sono iscritte all'iniziativa e molte si sono aggiunte all'ultimo".

I partecipanti, divisi in gruppi, partiti da Porta Marina hanno ascoltato interessati le guide, soci Lions ed esperti di storia locale, che hanno illustrato il patrimonio storico della città alta in un 'viaggio' a piedi di circa due ore tra gli angoli conosciuti e poco noti della città medievale e le sue ricchezze artistiche e culturali: la chiesetta di San Giuseppe, la salita San Giuseppe, l'incrocio con via Verdi, la salita San Giovanni, il Cavu, l'Oratorio San Giovanni, vico San Giovanni Battista, piazza della Cattedrale, la chiesa di Sant'Agostino alle Suore dell'Orto, via Garibaldi, la biblioteca Aprosiana, l'Oratorio dei Neri, la piazzetta del Canto e il centro culturale San Francesco dove l'evento si è concluso con saluti e un delizioso buffet alla presenza del primo vicegovernatore del Distretto Corsica-Costa Azzurra Daniel Mineo, dei soci Lions, degli studenti, delle associazioni del territorio, della dama dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri e dei partecipanti.

La visita guidata è stata animata da attori e studenti del Polo-Fermi-Montale con scene storiche e schede di approfondimento, da figuranti e balestrieri in costume. E' stato, inoltre, possibile completare la camminata con una visita al Museo Archeologico Rossi nel Forte della Annunziata. "Siamo riusciti a valorizzare e far conoscere una parte affascinante della città grazie alla partecipazione di alcuni studenti e di diverse associazioni del territorio" - dice Aprosio - "I ragazzi dell'istituto Fermi-Polo-Montale hanno fatto da cicerone lungo il percorso della passeggiata raccontando in modo impeccabile particolari storici del territorio".

Tante persone hanno aderito all'interessante iniziativa benefica, organizzata con il supporto del Comitato Pro Centro Storico. Il ricavato dell'evento, ad offerta libera, sarà, infatti, devoluto alla Banca degli occhi Lions di Genova, costituita e divenuta operativa nel 1997 su iniziativa dei Lions del Distretto 108 Ia2 per sopperire a una lacuna del sistema sanitario nazionale avvertita a seguito di un tragico incidente in cui una giovane aveva perduto la vista per un trauma alla cornea.

Ogni anno il Lions Club Ventimiglia aderisce a 'Il giorno delle mura' con la Fondazione Città Murate Lions. "Nel 2003 nacque la Fondazione Città Murate Lions, un'associazione internazionale con lo scopo di raggruppare i Clubs che vivono e lavorano in città ancora circondate da antiche mura allo scopo di promuovere la conoscenza reciproca fra le stesse, di studiarne la storia e di proporre soluzioni ai problemi che la cinta muraria comporta, sia in fatto di vivibilità, che di viabilità oltreché di manutenzione e di illuminazione" - racconta Liria Aprosio, referente del Lions Club Ventimiglia per la Fondazione Città Murate Lions- "Nel mese di giugno del 2004, viene, così, indetto a Lucca il 1° Congresso Internazionale al quale prendono parte i Clubs delle città di Avignone, Carcassonne, Malta, San Marino e Avila oltre, ovviamente, a Lucca. Tali clubs costituiscono il gruppo storico dei soci fondatori dell’associazione. All'interno di questa associazione esiste anche l'associazione 'Amici delle mura'. Sono sedici le città del nostro distretto che ne fanno parte. Solitamente organizziamo un convegno quest'anno abbiamo deciso di proporre un'interessante passeggiata aperta al pubblico".