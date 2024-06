Biancheri saluta la città "10 anni grazie a voi e alla vostra fiducia, continuiamo con la visione sul futuro" (Foto e Video)

Dopo le emozioni di questa mattina in comune, anche questa sera è stata una serata di ricordi quella che ha visto il saluto di Alberto Biancheri dopo 10 anni di reggenza a palazzo Bellevue ed è stato anche il momento del passaggio di consegne ‘ufficiale’ ad Alessandro Mager, visto che si è trattato anche della chiusura di campagna elettorale di ‘Sanremo al Centro’.

In tanti hanno partecipato alla serata al 'Pico de Gallo' in cui il primo cittadino più ‘longevo’ della storia ha salutato al termine di un doppio mandato che ha portato importanti novità per la città dei fiori. Biancheri ha parlato per 15 minuti, ricordando cose belle e meno belle, ma togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

Prima di lui sono intervenuti il candidato a sindaco Alessandro Mager, l’ex sindaco Claudio Borea, il presidente del Consiglio Alessandro Il Grande e il vice Sindaco Costanza Pireri. E, dopo un toccante intervento di una delle due figlie del sindaco ed un video costruito con tante foto che raccontano 10 anni di storia, è poi toccato al ‘festeggiato’: “A 10 si arriva grazie alle persone, alla mia squadra che mi ha sorretto. Se non hai intorno il calore delle persone non si va da nessuna parte. Questo affetto, ora va trasmesso ad Alessandro Mager, che è cresciuto tantissimo in questi anni. E’ una persona vera, seria e di parola perché in politica dobbiamo essere noi stessi e lui lo è. Sono mesi che ascolto tutti e, in questa campagna elettorale ne ho viste di tutti i colori. A volte ho pensato che ci sono dei sosia, con cambiamenti ai quali rispondo con un sorriso. Anche se la risposta vera sono i 200 milioni di opere che lasciamo alla città. Io ho la terza media, con un passato in cui ne ho combinate di ogni ma una cosa intelligente l’ho fatta, quella di sposare mia moglie e fare una famiglia”.

Biancheri ha raccontato i momenti belli e quelli difficili: “E’ stata una dimostrazione da dare a tutti. Chiunque ci crede può fare questo cammino ed è un augurio a tutti quelli che si mettono oggi in gioco per la città. E’ stata un’esperienza fantastica anche se oggi ho bisogno un po’ di pausa e di tornare alla mia vita normale. Sono sereno e, anche se ci sono ancora molte cose da fare sono certo che verranno portate avanti da Mager. C’è un bel gruzzoletto nel bilancio perché abbiamo lavorato con serietà, anche perché quando siamo arrivati non c’erano soldi ma debiti. Noi amiamo la nostra città e, la presenza di stasera di Claudio Borea è importantissima. Lui ha dato il la al cambiamento, con la pedonalizzazione di via Matteotti, nonostante i commercianti rompessero i c… perché non la volevano. E, invece, sulla visione di Borea abbiamo lavorato in quel solco, lavorando su tanti fronti ma voglio ricordare le scuole senza dimenticare le nuove alberature per due milioni di euro. Magari alcune cose non le sapete ma siamo felici di aver reso sicure le scuole, con 30/40 milioni di euro investiti”.

Biancheri ha analizzato il percorso difficile: “Viviamo in una città non certo facile da governare ma dobbiamo avere una visione. Mager non sarà un ‘Biancheri Tris’ perché l’eredità che lasciamo non è questa perché lui ha personalità diversa ed avrà il suo progetto. Magari lui farà meglio di me. Non dimentichiamo che la pedonalizzazione di via Matteotti e piazza Borea d’Olmo l’abbiamo conclusa noi. C’è anche Pian di Poma e il palazzetto dello sport. Certo abbiamo dei problemi ma i ‘gufi’ che godono in questo sbagliano perché è tutto fatto per la città. Noi dobbiamo amare Sanremo e, per questo devo ringraziare tutti i candidati che hanno rispettato quanto fatto”

E poi un passaggio sui ‘poteri forti’: “Questo mi da fastidio… ma che ca… di poteri forti che ho pagato cene di tasca mia per convincere gli investitori. Ma piantiamola! Abbiamo lavorato con serietà e trasparenza ma con tanta passione. E questo messaggio è passato. Forse ‘loro’ sono abituati così ma devono capire che è cambiata la musica!”

Poi è tornato alla festa vera e propria: “Sono ancora il sindaco, non per molto. Da una parte mi dispiace perché mi avete dato tanto e vi porto tutti nel cuore. Voglio ringraziare tutta la mia amministrazione uscente, che ha condotto 251 consigli comunali senza aver mai mancato il numero legale. E voglio ringraziare la Giunta e il mio vice Sindaco, una donna bionica. Un grazie ai consiglieri che hanno avuto grande fiducia in me”.

E al termine la speranza per il futuro: “Ci sono ancora tante cose da mettere a posto, ma andiamo avanti nella visione perché questa è una città straordinaria che può crescere ancora tanto. Sanremo è più bella di Montecarlo, dove però c’è molta più cura che da noi. Mi vengono a dire che assumono 5 vigili, però! Noi siamo arrivati con 41 telecamere di cui 21 funzionanti. Oggi ce ne sono 477! Senza dimenticare la sede della Polizia Municipale che va in centro ed è stata interamente pagata! 10 anni sono stati lunghi ma sono voltati grazie a voi. Una grande esperienza che porterò con me… vi voglio bene!”

Alla fine non è mancato l'abbraccio della moglie e delle figlie sul palco.