Elezioni Sanremo: incontro tra Mager e i gestori di locali del porto vecchio

Nella mattinata odierna il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager, ha incontrato informalmente diversi proprietari e gestori dei locali del porto vecchio, ascoltandone le richieste e le preoccupazioni, anche in relazione al progetto del project financing.





Com'è infatti noto, sarà la nuova Amministrazione a convocare la Conferenza dei Servizi per la procedura in corso e fornire indicazioni in merito alle eventuali modifiche da apportare, in coerenza ai pareri degli enti e dei servizi coinvolti e in ragione dei molteplici interessi coinvolti.





Accompagnato da Marco Viale e Sara Tonegutti (Sanremo al Centro), Alessandro Mager si è soffermato a lungo con proprietari e gestori dei locali e ha dichiarato di "voler assolutamente fare in modo che le realtà commerciali siano tutelate, così come tutte le categorie oggi attivamente presenti in porto".