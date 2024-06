Elezioni: Gianni Rolando ha incontrato Maurizio Lupi e Andrea Costa di “Noi Moderati”

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando ha incontrato oggi il Presidente di Noi Moderati, l'Onorevole Maurizio Lupi e il candidato alle europee nella lista Forza Italia - Noi Moderati Andrea Costa.

“È stato un onore ospitare il Presidente di Noi Moderati, l'Onorevole Maurizio Lupi, nella nostra città. Grazie - ha detto Gianni Rolando - per la sua visita e per il suo prezioso sostegno alla mia candidatura e a quella dell’amico Andrea Costa, candidato alle Europee nella lista Forza Italia - Noi Moderati. Insieme, lavoriamo per un futuro migliore!”.